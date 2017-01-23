مزودة بمعدات متطورة: كتيبة إسرائيلية جديدة للتعامل مع أنفاق غزة

بيت لحم/PNN- كشف موقع “واللا” العبري، أن الشرطة الإسرائيلية بصدد إنشاء كتيبة جديدة من حرس الحدود متخصصة بالعمل على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة.

ووفق الموقع العبري، فإن القائد العام لشرطة الاحتلال، أعلن بأن الكتيبة التي يتم إنشاؤها سيكون عناصرها مزودون بالتقنيات المتقدمة والدراجات النارية لمواجهة تسلل المسلحين إلى “إسرائيل” عبر الأنفاق.

وأكد القائد العام لشرطة الاحتلال أن مهمة التعامل مع فرق المقاومة إذا ما اخترقت الحدود المحتلة، ليس بيد الجيش وحده، بل سيكون للشرطة دور كبير فيها، وستكون هناك فرق متخصصة في هذا المجال على الحدود لمنع التسلل أو القيام بأعمال مقاومة.