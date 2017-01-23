الحمد الله يبحث مع وفد من “أمان” قضية الانتخابات المحلية

رام الله/PNN- التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، وعلى رأسه رئيس مجلس الإدارة عبد القادر الحسيني، لبحث أخر التطورات على صعيد إجراء الانتخابات المحلية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية استحقاق وطني، وحق شرعي لكافة المواطنين، وأن الحكومة تبذل كافة الجهود لضمان انعقادها في أقرب وقت ممكن، مشددا في هذا السياق على الدعم الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية.

وعبر الوفد عن دعمه لقرار إنشاء محكمة مختصة بالانتخابات المحلية، مشددين على ضرورة عقدها بالتزامن في كافة أرجاء الوطن، آملين أن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، وتمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.