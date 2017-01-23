الأعرج: “انعقاد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في آذار المقبل”

رام الله/PNN- قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج “إن المؤتمر الوطني الأول للتنمية الإقتصادية المحلية سيعقد على مدار يومين في 15-16 آذار المقبل في مدينة رام الله، بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين، اجتماع الفريق الوطني للمؤتمر والذي يضم في عضويته كل من طواقم الوزارة، واتحاد الهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومكتب رئيس الوزراء، وممثلين عن الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الشريكة ذات العلاقة.

وأكد الأعرج اهتمام القيادة الفلسطينية ممثلة بتعليمات سيادة الرئيس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء نحو التركيز على التنمية الاقتصادية المحلية وضرورة العمل على تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين وتشجيع الشراكة والعمل بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، لتنفيذ وإقامة المزيد من المشاريع الاقتصادية التنموية وصولاً لتحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة.

وأشار الأعرج إلى أهمية المؤتمر وما يمثله من أداة من أدوات الترويج، وتشجيع تبادل الأفكار، والإطلاع على التجارب المحلية والعربية والدولية في موضوع التنمية الإقتصادية المحلية، والإعلان الرسمي عن بدء التطبيق الفعلي لهذا التوجه مدعوماً بأجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية التي اعتمدتها للأعوام (2017-2022).

وأضاف أن المؤتمر سيعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات المسميات مع الشركاء المحليين والدوليين في موضوع التنمية الاقتصادية المحلية، ووضع تصور للتشريعات القانونية المحفزة للاستثمار بشكل عام وتوحيدها ضمن إطار موحد.

وبين الأعرج أن المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية هو مؤتمر للكل الفلسطيني وستشارك فيه الهيئات المحلية بفعالية وسيكون لها دور كبير في أعمال المؤتمر لطرح تجاربها والاستفادة من التجارب الدولية والعربية في هذا المجال، بالإضافة للشركاء من القطاع الخاص وأهمية مشاركته في أعمال المؤتمر لوضع آليات العمل المشترك وكيفية تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني بأكمله.

هذا وناقش الحضور المسودة الأولى لجدول أعمال المؤتمر، والإطار العام لإعمال المؤتمر وجلساته، وما سيتضمنه من جلسات حوارية، وعرض للتجارب الدولية والعربية والمحلية إلى جانب مناقشة الإجراءات والسياسات الحكومية وأثرها على الإستثمار، بالإضافة لتحديد طبيعة الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية والتداخلات فيما بينها.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأعرج مع كافة البلديات خلال لقاء موسع يوم الأربعاء المقبل، وذلك استكمالاً للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، ولتحفيز البلديات على المشاركة الفاعلة فيه من خلال طرح تجاربهم وافكارهم بهذا الخصوص.