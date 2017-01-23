صفد وسيسكو العالمية “تنظمان يوم سيسكو في فلسطين” بالشراكة مع NTS و Axizo

رام الله/PNN- نظمت شركة صفد للهندسة والإلكترونيات وشركة سيسكو العالمية، الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين في فندق الموفنبك “يوم سيسكو في فلسطين” بالشراكة مع شركتي NTS و Axizo في فلسطين. وهدف اللقاء إلى تعريف المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات من مختلف القطاعات بأحدث حلول الأعمال التكنولوجية المتكاملة التي تقدّمها شركة سيسكو العالمية في فلسطين عبر شركائها المحليين.

وجرى اللقاء التعريفي بحضور عدد من كبار المدراء والمهندسين الخبراء في شركة سيسكو العالمية وعلى رأسهم بشار الإمام مدير منطقة الأردن وفلسطين في شركة “سيسكو”، والمهندس إبراهيم برهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات صفد وكيل شركة سيسكو العالمية، وعمر سمارة مدير أعمال “سيسكو” في شركة صفد، ورند برهم مدير عام شركة NTS، وأمين الخطيب مدير عام شركة Axizo، إلى جانب نخبة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية والشركات، وممثلي قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في فلسطين.

ورحّب المهندس إبراهيم برهم بالحضور مؤكداً أهمية اللقاء التعريفي والذي تنظّمه شركة صفد وشركة سيسكو بشكل سنوي، حيث سيُسهم هذا اللقاء في رفع مستوى معرفة المهتمّين من المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة في فلسطين بالحلول التكنولوجية الحديثة التي تقدّمها شركة عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا مثل شركة سيسكو العالمية، حيث بإمكان مؤسساتنا وشركائنا في مختلف القطاعات توظيف هذه الحلول التقنية المتقدّمة لخدمة أهداف نموّ وتطور هذه المؤسسات وخدماتها على مستوى الوطن.

واعتبر برهم أن مثل هذا اللقاء يُعدّ فرصة مميزّة لمختلف الشركاء والقطاعات في فلسطين للتعرّف عن كثب ومن خبراء سيسكو مباشرة على البرمجيات والحلول التي ستخدم أهدافهم سواء في مجالات الخدمات أو الأعمال، مثمّناً اهتمام شركة سيسكو العالمية بالشراكة مع شركة صفد والاستثمار في السوق الفلسطينية وطرح منتجاتها من حلول تكنولوجية مبدعة وذكية تدعم المؤسسات والشركات الفلسطينية في طريقها نحو التطوّر. وقال أنّ هذه الشراكة المثمرة ما بين مجموعة صفد وشركة سيسكو العالمية هي أكبر برهان على ما تقدّمه شركة صفد وشركاؤها من خدمات وحلول تكنولوجية متميزة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وهو ما ينسجم ورؤية صفد لتكون الشركة الفلسطينية الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتقدّمة، وبما يخدم تطور قطاع التكنولوجيا، ومساندة القطاعات المتنوعة في فلسطين عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.

بدوره، أكد بشار الإمام أهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة سيسكو العالمية وشركة صفد ووكلاء شركة سيسكو في فلسطين، من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، واعتبر أن هذه الشراكة تجسّد التزام شركة سيسكو العالمية تجاه الاستثمار في السوق الفلسطيني.

ولفت الإمام إلى أن اعتماد المؤسسات والشركات الفلسطينية للأنظمة والبرمجيات التكنولوجية الحديثة والتي تقدمها شركة سيسكو في مختلف أرجاء المعمورة، من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف تطوّر ونمو هذه المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تمكين قدرات القطاعات الخدماتية والحكومية المختلفة للاستجابة لاحتياجات التنمية المتنوعة وتطوير الخدمات المقدّمة للمجتمع المحلي مثل خدمات التعليم والصحة وغيرها.

من جهته أوضح عمر سمارة أن حلول سيسكو التكنولوجية المتكاملة والتي ابتكرتها سيسكو لمساندة قطاعات الخدمات والأعمال المتنوعة تُسهم في مواكبة متطلبات الأعمال اليومية والتطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الخدمات والأعمال على مستوى العالم، والتي حرصت شركة سيسكو على توفيرها في فلسطين عبر شراكتها الاستراتيجية مع شركة صفد وعدد من الشركات التكنولوجية الفلسطينية، كون السوق الفلسطينية هي إحدى الأسواق الواعدة في المنطقة، سيّما وأن فلسطين تَشهد وعياً متنامياً في أوساط المؤسسات والشركات لأهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في إنجاز أعمالها وأنشطتها، وإقبالاً متزايداً من القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة على حلول وأنظمة سيسكو المتكاملة والتي تمتاز بمواصفاتها العالمية وأنظمة الحماية المتطورة.

وقدّم عدد من الخبراء من شركة سيسكو شروحات مفصّلة عن الخدمات والبرمجيات والحلول المتكاملة الحديثة التي توفرها سيسكو لخدمة المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال ومختلف المؤسسات، من أجل تسهيل إنجاز الأعمال والمهام عبر استخدام البرمجيات والأنظمة الحديثة، مما يوفّر الوقت والجهد والتكلفة على المستفيدين والمستخدمين، وذلك تحت مظلة مُحكَمة من أنظمة الحماية الرقمية لمستخدمي حلول “سيسكو” التكنولوجية الحديثة.

كما شمل اللقاء عرضاً حول أحدث الحلول التكنولوجية المتكاملة التي توفرها شركة سيسكو، لاسيما مراكز البيانات (Data Centers) والتي تُعدّ أحد أهمّ حلول الأعمال التكنولوجية الحديثة، حيث تُسهم في تسهيل الأعمال وإنجازها وإدارة البيانات باستخدام أحدث التقنيات، كما تناسب هذه التقنية مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية في فلسطين مثل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات.

وتناولت العروض التوضيحية، أنظمة حماية الشبكات (Cybersecurity) وأجهزة المراقبة (Physical Security) والتقنيات الحديثة المتبعة في شركة “سيسكو”، وهي تقدمها اليوم على نطاق واسع لمختلف القطاعات والشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية والدولية حول العالم.

وعلى هامش اللقاء التعريفي “يوم سيسكو”؛ قدّمت كل من شركتي NTS وAxizo عروضاً تعريفية لأنظمة سيسكو التكنولوجية والبرمجيات الحديثة التي توفرها الشركتان في فلسطين، والتي تلبي تطلعات المؤسسات والشركات والأفراد الباحثين عن الوسائل والحلول التكنولوجية المناسبة لتحقيق أهدافهم وإنجاز أعمالهم بوقت أقل وتكلفة مناسبة.

وفي هذا السياق أوضحت رند برهم أن اللقاء مهم على مستوى البنية التحتية التقنية في فلسطين، وقد وصلنا في شركة NTS لمرحلة شراكة مهمة مع شركة سيسكو العالمية، حيث تعتبر شركة NTS شريكاً مباشراً لشركة سيسكو فالشركة تقدم حلول وتقنيات سيسكو بشكل مباشر للزبائن من المؤسسات والشركات الفلسطينية، لاسيما من القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت في فلسطين، والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المستخدمين الباحثين عن حلول سيسكو المتطورة لخدمة أعمالهم وتطويرها، وذلك نتيجة متانة وجودة أنظمة وحلول سيسكو المتكاملة. وأضافت برهم أن شركة NTS تواصل العمل مع شركة سيسكو لاستقدام أحدث الحلول التكنولوجية إلى فلسطين، كما تحرص على مساعدة المستخدمين في توظيف التكنولوجيا الحديثة لمساندتهم في تطوير خططهم وأنشطتهم وتحقيق العائد المجدي، ما يشمل تسخير الخدمات المتواصلة والموارد المحلية الفنية سواء من حيث الصيانة أو التحديثات ومعالجة أي مشكلة تقنية في الموقع دون اللجوء إلى مزود خارجي، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والطاقات على المستخدمين، وتمكينهم من التحكم بشكل مباشر وأكثر جودة ودقة بالبيانات والشبكات والأنظمة وبالتالي سيتمكن المستخدم من التركيز على تنفيذ أنشطته وتطوير أعماله.

من جانبه قال أمين الخطيب أن شركة Axizo تمثل شركة سيسكو العالمية في فلسطين من خلال تقديم الكثير من الحلول والتقنيات الحديثة، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز التواصل وتعريف المستخدمين بالحلول التكنولوجية الحديثة لشركة سيسكو، والتي تواصل انتشارها في السوق الفلسطينية. وبيّن الخطيب أن الحصة السوقية لمنتجات سيسكو من أنظمة وحلول آخذة في الازدياد في فلسطين، وهناك إقبال كبير عليها من مختلف القطاعات سيما القطاعين المالي والخاص، حيث تسهم هذه التقنيات الحديثة في تحسين أداء الشركات ورفع مستوى كفاءتها وأنظمتها من أجل تطوير أعمالها، كما لفت إلى أن الإقبال الكبير على حلول سيسكو التكنولوجية ينبع من كونها شركة عالمية تتميز بحرصها على الابتكار المتواصل في الحلول والأنظمة من أجل تلبية المتطلبات المتغيرة في عالم الأعمال والخدمات لدى مختلف المؤسسات والشركات، وذلك لجودتها ومدى دقتها ومستوى تقنيتها العالي.