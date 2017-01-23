رئيس جامعة بيرزيت يبحث آفاق التعاون مع سفير الأردن لدى السلطة الفلسطينية

بيرزيت/PNN-زار رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة ، اليوم الإثنين23 كانون الثاني2017، سفير الأردن لدى السلطة الفلسطينية السيد خالد الشوابكة، وذلك في مقر السفارة الأردنية في مدينة رام الله، يرافقه عميد شؤون الطلبة محمد الأحمد ومديرة العلاقات العامة لبنى عبد الهادي.

وبحث الطرفان أوجه التعاون بين جامعة بيرزيت والجامعات الأردنية؛ وأشاد د. ابو حجلة بالتعاون الجاري بين الجامعة والجامعات الأردنية في عدة مجالات سواء على صعيد المؤتمرات والأبحاث والمشاريع، وشرح توجه الجامعة الحثيث لتعميق هذا التعاون مع الجامعات الأردنية في كافة المجالات.

من جهة أخرى تطرق رئيس الجامعة إلى جانب مهم للتعاون وهو طلب تسهيل دخول الأكاديميين والعاملين في الجامعة من حملة الجنسية الفلسطينية من سكان غزة إلى الأردن وعدم ممانعتهم في دخول الأراضي الأردنية، وأعرب السفير الاردني عن سعيه للمساعدة في حل هذا الإشكال، وتسهيل دخول الأكاديميين الغزيين إلى الاردن.