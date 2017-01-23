PNNبالفيديو: تجار بيت لحم ينظموا وقفة احتجاجية على قرار البلدية رفع رسوم النفايات والمعارف

بيت لحم/PNN-قال جورج حنضل صاحب محل تجاري أن قرار مجلس بلدية بيت لحم برفع سعر النفايات منذ ان استلم المجلس البلدي من عام 2012 وحتى اليوم كل عام يضاعف سعر النفايات ما يقارب 100%،

الى أن وصلت لهذا العام الى 10 اضعافها وهذه الارقام لا تتناسب مع الدخل الفلسطيني.

وأضاف حنضل بقوله أن البلدية أصدرت قرار لرفع ضريبة المعارف ايضاً، الى 7% وعند احتجاج التجار على الموضوع قامت البلدية بتخفيضها لتصل الى 5%.

وعقب جمال شحادة وهو صاحب محل تجاري بقوله أن الوضع الاقتصادي للمواطنين لا يسمح لهم بدفع مثل هذه الضرائب، كما وطالب شحادة البلدية بالتراجع عن قرار رفع اسعار الضرائب .

وفي ذات السياق قال التاجر مهدي الشرباتي بأن القرارات التي اتخذته البليدة بالنسبة للمعارف والنفايات غير منطقي، ويجب أن تكون ضمن المعقول، وان تراعي الوضع الاقتصادي للمواطنين، خاصة مع الاوضاع

الاقتصادية السيئة التي تمر بها مدينة بيت لحم .

وأضاف أحد التجار بقوله أن قرار الضرائب يجب الغاءه حيث اصبحت من 1000 شيكل الى 1300 شيكل، وهو رقم غير منطقي.

الختياااااار: أن البلدية تقوم بالتضيق علينا كتجار ، فهناك ضريبة معارف واملاك ومجاري ونفايات، وعند موسم الاعياد يقومون بتقديم تصاريح دخول لاسرائيل، ويسببون مخاسر فادحة لنا.

ومن جهة اخري قالت رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون في مقابلة سابقة لها أن اسباب رفع الضرائب له مبررات واسباب عديدة وهي:

أن بلدية بيت لحم تقدر نفاياتها من 6.5 الى 7 مليون شيكل توزع كالاتي:

القسم الاول : تنظيف المدينة حيث تنظف البلدية المدينة 7 ايام بالاسبوع بدءا من الساعة 5 وحتى ال11 مساء، وليس كباقي البلديات هناك يومي اجازة للعمال.

كما ان واقع مدينة بيت لحم كمركز مدينة ومدينة سياحية ومركز تجاري لابد ان يعمل العمال 7 ايام بالاسبوع وهذا له تكلفة.

القسم الثاني: ان جزء من المبلغ يتوجه لمركز خدمات والمجلس المشترك للنفايات بمحافظة بيت لحم.

القسم الثالث: متعلق بمكب المنيه فبالمجمل العام يكلف الطون الواحد من النفايات 250 شيكل لمدينة بيت لحم .