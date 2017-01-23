النيزك توقع ثمانية اتفاقيات لدعم مشاريع ريادية هندسية

رام الله، غزة/PNN- وقعت مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي ثمانية اتفاقيات لدعم واحتضان مشاريع إبداعية وريادية في الهندسة والتكنولوجا وذلك ضمن برنامج حاضنة الأعمال “صنع في فلسطين” الذي يعمل على تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني والربط بين البحث العلمي ومجتمع الأعمال والصناعة، وذلك في بيت العلوم والتكنولوجيا الكائن في بيرزيت.

هذا وقد حضر الحفل الدكتورة صفاء أبو عصب مديرة برنامج تطوير المجتمع المدني الفلسطيني في منظمة الدياكونيا السويدية والمهندس عارف الحسيني رئيس مجلس إدارة النيزك ومعالي المهندس عدنان سمارة رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، والسيدة نور نسيبة مديرة العمليات البرامجية بالإضافة إلى وفد من الشباب الريادي المبدع.

وفي كلمته عن مؤسسة النيزك، رحب المهندس عارف الحسيني بالحضور، وشكر منظمة الدياكونيا السويدية على دورها المتميز في دعم الريادة الفلسطينية من أجل تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، وأثنى على دور المجلس الأعلى للإبداع والتميز في احتضان الإبداع ورعايته. وأكد الحسيني على التزام النيزك بدعم الشباب الريادي المبدع واحتضان مشاريعه المتميزة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والهندسية التي تصب في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

وعن مؤسسة الدياكونيا شكرت الدكتورة صفاء أبو عصب النيزك على دورها في دعم الشباب الريادي وأثنت على الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز، كما أكدت على أهمية إشراك الفتيات والنساء في المشاريع الريادية لما لهن من دور كبير في إثراء العملية الانتاجية المبدعة.

بدوره عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز، أعرب معالي المهندس عدنان سمارة عن فخره بهذه الإنجازات الهامة وبدور المؤسسات المجتمعية في الترويج لثقافة الإبداع وفي دعم الانتاج المعرفي المبني على أسس ممنهجة وفي مجالات متعددة، وأكد المهندس سمارة على دور المجلس الأعلى في رعاية واحتضان الريادة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المشاريع التي تم دعمها، مشروع الزيتونة للتدفئة للريادي حكم كتانة، ومشروع ماكنة تكسير الحجارة للدكتور سامح أبو عواد والطلبة سامح أبو غوش وصهيب منصور وباسل دلبح ومهدي السالم، ومشروع انتاج أدوية من الأعشاب الطبيعية للريادي معتصم عبد الرحمن، ومشروع نظام تشخيص الأمراض والحمل والولادة للمواشي للدكتور رشيد جيوسي ومجموعة من الباحثين، ومشروع مفاعل فيزيائي لتوليد غاز من البنزين للريادي جميل أبو ماضي، ومشروع كرسي الفحص الطبي للريادي تامر سلايمة ومشروع السيارة الآمنة للريادي اياد عمرو ومشروع اليد الذكية للرياديتان دينا غلاييني وربا الدواهيدي من غزة.

يذكر أن حاضنة أعمال “صنع في فلسطين” جاءت امتدادا للنجاح الذي حققه برنامج ومسابقة صنع في فلسطين الذي تطور ليصبح منصة حاضنة للإبداع وبناء القدرات، ويهدف إلى الاستثمار المادي والتقني في الخبرات الفلسطينية الشابة لتطوير مشاريع ريادية مبتكرة تساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تحديد المشاريع المبتكرة وتحديد توجهاتها الاستراتيجية والمباشرة في تطبيق هذه الأفكار وتطويرها إلى نماذج أولية ومنتجات منافسة في السوق المحلي والعالمي. ينفذ البرنامج من قبل مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي وبتمويل من مؤسسة الدياكونيا.