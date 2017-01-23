بلدية الخليل تعيد تأهيل وتعبيد شارع الأندلس جنوب المدينة

الخليل/PNN-انتهت بلدية الخليل من تعبيد شارع “الأندلس” الواصل بين شارعي ديوان أبو اسنينه والفحص في جنوب مدينة الخليل، البالغ طوله 700م .

هذا وأوضح رئيس قسم الطرق في البلدية المهندس سامر العويوي بأن هذا الشارع يَحظى بأهمية كبيرة كونه الشارع الوحيد الذي تمر منه كافة الشاحنات والمركبات الثقيلة، ولذلك حرصت البلدية على إعادة تأهيله وتعبيده على نفقتها الخاصة بكلفة تقدر بمليون شيقل، مشيراً الى أن تم تصميم الشارع حسب المعايير الهندسية التي تتوافق مع حركة السير الخاصة بالمركبات الثقيلة .

بدوره أكد رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري أن هذا المشروع أحد المشاريع التي تنفذها البلدية لإعادة تأهيل شوارع قديمة وشق طرق جديدة لتسهيل وتنظيم شبكة المرور في المدينة، لافتاً إلى أن البلدية تضع في أولويات خطتها الاستراتيجية تطوير المدينة وازدهارها.