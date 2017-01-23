د. مجدلاني خلال لقاءه نائب القنصل البريطاني العام يعبر عن استغرابه من موقف بريطانيا

رام الله /PNN-عبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني عن استهجانه إزاء موقف بريطانيا من التوقيع على البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر باريس ، مستغربا في ذات الوقت تصويتها على قرار مجلس الأمن ( 2334) بينما رفضت التوقيع على بيان باريس .

وبحث د. مجدلاني خلال لقاءه اليوم الاثنين بمكتبه مع نائب القنصل البريطاني العام في القدس جايمس داونر بخصور عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة العلاقات السياسية فضل طهبوب،وعضو اللجنة المركزية تغريد كشك،وعضو لجنة العلاقات بشار العزة، اخر التطورات السياسية على المستوى الفلسطيني والدولي .

وقال د. مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تبذل كل الجهود لتجاوز العقبات ازاء تحقيق الوحدة ، وإعادة تجديد الشرعية الفلسطينية ،سواء بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة القوى السياسية ، وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة تحديات المرحلة .

وأشار د.مجدلاني إن اللجنة الرباعية الدولية بعد تقريرها الاخير غير المهني والمنحاز لإسرائيل قد فقدت معنى وجودها، وأن العمل معها لم يعد ممكنا ، وأن الإطار الأنسب هو عقد مؤتمر دولي بصلاحيات كاملة يكون على عاتقه مسؤولية تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات السياسية واللقاءات فيما يخص من مستجدات ودولية.