الخليل: الأشغال الشاقة 20 عاما لمدان بهتك عرض

رام الله/PNN- أدانت محكمة جنايات الخليل برئاسة القاضي محمد عياد العجلوني، وعضوية القاضي محمد ابو رحمة والقاضي محمود ابو عياش واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم ( ز.أ) بتهمتي

هتك عرض وفقا لأحكام المادة 296/2 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 20 عام، وكذلك ادانته بتهمة مواقعة انثى وفقا لأحكام المادة295 من ذات

القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما ، وتطبيقا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد وهي الاشغال الشاقة 20 عاما.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير