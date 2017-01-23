ابو يوسف:يحذر من مغبة نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس

القدس/PNN-قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان الولايات المتحده في حال قامت بنقل السفارة الامريكية الى القدس ، تضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف التي تنطبق على كل الاراضي الي احتلت عام 67.

وحذر أبو يوسف في حوار صحفي من مغبة نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس ، لأنها بذلك ستشعل حربا في المنطقة، مطالبا أن تتخذ الدول العربية موقفا حيال نقل السفارة الأمريكية الى القدس منها قطع العلاقات مع الادارة الأمريكية.

ودعا ابو يوسف الى تطوير المقاومة الشعبية وتعزيز الانتفاضة بمواجهة الاحتلال ومخططاته وسياساته كافة، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان وتهويد القدس، على طريق إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال الحرية والاستقلال.

واكد على اهمية تطبيق قرارات لجنة المتابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية والذهاب الى الانتخابات العامة ،ورسم استراتيجية وطنية تستند للثوابت الوطنية وإعلان تجسيد الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة بعاصمتها القدس، والتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف الكامل بها ، مشيرا انه لا يمكن العودة الى مسار المفاوضات برعاية امريكية .

ودعا ابو يوسف الى نقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة من اجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة على الأرض المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس.

وشدد امين عام جبهة التحرير على اهمية استنهاض طاقات الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية بمواجهة السياسة الأمريكية التتي تحاول النيل من القدس ، والضغط على أنظمتها لوضع المصالح الأمريكية على طاولة البحث، ووقف عمليات التطبيع مع حكومة الاحتلال ، لافتا ان الجبهة بدأت اتصالاتها مع العديد من الاحزاب العربية بهذا الشان .