علاج الربو مبكرا يقلل خطر سمنة الطفل

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأطفال الذين يعانون من الربو أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وأن تقديم العلاج مبكرا يجنب الصغار الإصابة بـ زيادة الوزن في مرحلة المراهقة.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا، ونشرت الجمعة في دورية الجمعية الأميركية لأمراض الصدر والجهاز التنفسي.

وراقب الباحثون حالة 2171 طفلًا في الصف الأول الابتدائي، لمدة وصلت عشر سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال لم يكونوا بدناء بداية الدراسة، ولكن عند انتهاء فترة المتابعة وجد الباحثون أن المصابين بالربو كانوا أكثر عرضة للسمنة بنسبة 51%، بالمقارنة مع غيرهم.

وجاءت هذه النتائج بعد أن أخذ فريق البحث بعين الاعتبار عوامل أخرى قد تؤدي للسمنة منها دخل الأسرة والتدخين وقلة النشاط البدني.

ووجد الباحثون أيضا أن استخدام أدوية علاج الربو يقلل خطر إصابة الأطفال بالسمنة بنسبة 43%.

وقال قائد فريق البحث د. فرانك دي جيليلاند إن “نتائج الدراسة تعزز أهمية التشخيص المبكر للربو وضرورة علاجه، لتجنب خطر إصابة الأطفال بالسمنة”.

وأضاف أن “الإستراتيجية التي يجب أن تتبعها الأسرة هي ضرورة إخضاع الأطفال لنظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني، والسيطرة على الربو عبر تلقي الأدوية المناسبة”.