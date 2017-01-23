قوات الاحتلال تهدم مسكنين و8 منشآت زراعية في الجفتلك بالأغوار

اريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الاثنين، عددا من البركسات والخيام وحظائر الاغنام تعود لمواطنين يسكنون في بلدة الجفتلك في الاغوار الفلسطينية الى الشمال من مدينة اريحا،

بحجة البناء غير المرخص.

وذكر ممثل محافظة اريحا صباح ابو راشد، والذي كان متواجدا الى جانب مصعب ظافر ممثلا عن الصليب الاحمر الدولي لتقدير حجم الخسائر وايواء العائلات التي تضررت وتقديم المساعدة الممكنة، ان سلطات

الاحتلال هدمت بركسين اغنام وبركس سكن ياوي عائلة المواطن زهير فهمي بني منية، الى جانب هدم حظيرتي اغنام تشكل مصدر رزق للمواطن بني منية. واضاف ابو راشد، ان الاحتلال أقدم كذلك على هدم

بركسين اغنام وبركس سكن للمواطن زاهي فهمي بني منية الى جانب حظيرة اغنام وخيمة بدوية.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة ان هذه الممارسات تأتي في إطار نهج وسياسة حكومة الاحتلال في التضيق ودفع المواطنين على الهجرة القسرية ومحاربتهم في سبل الرزق والمعيشة، وفي

محاولة لاختلاق وتزييف وقائع في الاغوار الفلسطينية.