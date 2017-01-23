الاحتلال يقضي بإبعاد مقدسيين عن منازلهم وتغريمهم ماليا

القدس /PNN- قضت محكمة الاحتلال “الصلح” غربي القدس، اليوم الاثنين، بالحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشاب منذر قنبر من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وبمنعه من السفر لمدة 180 يوما، وبدفع كفالة مالية قيمتها ألف شيقل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيقل، كشروطٍ للإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وكان منذر قنبر قد اعتقل في نفس يوم استشهاد شقيقه فادي في مستهل الشهر الجاري.

وفي السياق، قضت محكمة الاحتلال اليوم بإخلاء سبيل عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية محمد أبو الحمص، بشرط الإبعاد عن القرية لمدة أسبوع، ودفع كفالة مالية قيمتها 1500 شيقل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة خمسة آلاف شيقل.

إلى ذلك، قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس اليوم بسجن الشاب طارق درويش لمدة 6 سنوات وعشرة أشهر، والشاب يوسف عليان لمدة 5 سنوات وتسعة أشهر، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، والشاب لؤي أبو الحمص لمدة عامين و2500 شيقل غرامة مالية.