اعتقال الناشط عبد الله أبورحمه من قاعة محكمة عوفر العسكرية

رام الله/PNN-قامت الشرطة العسكرية الاسرائيلية اليوم باعتقال الناشط عبد الله أبورحمه من قاعة محكمة عوفر العسكرية اثناء حضوره محاكمة نشطاء المقاومة الشعبية الذين اعتقلوا خلال فعالية اعادة بناء قرية

باب الشمس يوم الجمعة الماضي وتحويله للتحقيق بسبب مشاركته في فعاليات المقاومة الشعبية.

واننا في اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ندين ونستنكر عملية اعتقال الناشط عبد الله أبورحمة وتحويله للتحقيق في محكمة عوفر العسكرية، ونؤكد بانه لن يثني نشطاء المقاومة الشعبية بالاستمرار

بفعاليات المقاومة الشعبية، مطالبين ابناء شعبنا الفلسطيني وكافة فصائل العمل الوطني بتفعيل وتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.