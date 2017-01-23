بالصور و الفيديو خلال مؤتمر يعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة القيادة الجديدة المؤقتة

رام الله/PNN – يعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة القيادة الجديدة المؤقتة اليوم الاثنين عن بدء انطلاق اعمال مؤتمر المستقلين الاول وذلك يوم السبت الموافق 4/2/2017 والذي جاء استجابة لتطلعات شعبنا واستنهاضا لحالة الاغلبية الصامتة المستقلة وفي ضوء ذلك قامت قيادة التجمع بتنفيذ الخطوات التالية :

1) تم عقد مؤتمر صحفي في مقر التجمع بتاريخ 9/5/20166 واعلن فيه المهندس عبد الاله المشهراوي الرئيس المسير المؤقت وبحضور نائب الرئيس واعضاء القيادة عن اعفاء ياسر الوادية من مهامه كرئيس للتجمع لغيابه اكثر من عامين خارج البلاد ولقضايا نعلمها وتعلمها الجهات المختصة التي ترفع عنه اهلية قيادة التجمع وتم تشكيل قيادة جديدة مؤقتة مهمتها الاعداد للمؤتمر التأسيسي الاول ايمانا بمأسسة العمل والشفافية والنزاهة على طريق التنمية السياسية.

2) اعدت القيادة الجديدة النظام العام للتجمع واللوائح الداخلية والبروشور التعريفي الخاص.

3) قامت قيادة التجمع بعدة خطوات وانشطة دعت من خلالها كل من التحق بالتجمع وكل مستقل الى المشاركة.

4) فتحت القيادة الجديدة باب الانتساب الذي وصل الى قرابة 6000 عضوية جلها من الكفاءات والمهنيين و ذوي الخبرة والاختصاص واغلق باب التنسيب في صباح يوم اعلان المؤتمر.

5) التزاما بروح النصوص واخلاقيات العمل فتحت القيادة باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية حيث تقدم 3 شخصيات من القدس و15 شخصية من كافة المحافظات الشمالية و7 شخصيات من الشتات (مصر/ السعودية/ تركيا/فنزويلا /النمسا) و 20 شخصية من قطاع غزة حيث سيتم اغلاق باب الترشح خلال 3 ايام

6) شكلت القيادة الجديدة لجان المؤتمر ورئاسته وبذلك حلت القيادة نفسها ليصبح المؤتمر سيد نفسه وتعمل من خلال قيادة لجان المؤتمر ومنسقها العام.

7) سيتلى في المؤتمر كلمات يتقدمها كلمة فخامة السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وستكون هناك كلمات لدول عربية واجنبية صديقة لشعبنا وكلمة القوى الوطنية والاسلامية.

9) سيتم اقرا التقرير المالي والاداري عن الفترة السابقة .كذلك اقرار النظام الاساسي في المؤتمر واسم التجمع وانتخاب قيادة جديدة وفق منهجية وآليات العمل الديموقراطي بالانتخاب الحر والمباشر وعليه :

أ- نهيب بكافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تقديم يد العون حتى نستطيع السير قدما في تشكيل جسم للمستقلين يعبر عنهم ويوظف طاقاتهم للمصلحة الوطنية

ب- نأمل من مؤسسات صنع القرار السياسي الفلسطيني عدم السماح لمن تسول له نفسه ان يتحدث باسم الشريحة العريضة للمستقلين ويقوم بإيذاء الناس باسم عضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث قام ياسر الوادية بالاتصال بمؤسسات تابعة للسلطة وطالب بفصل موظفين لديهم في سابقة خطيرة لا تمت لأخلاقيات مؤسساتنا الوطنية باي صلة .

ج- نرجو من جموع الشعب الفلسطيني الحر الغيور المساهمة في انجاح اعمال المؤتمر وهذا الاطار الذي سيكون شريكا وطنيا اصيلا مؤمنا بحقوق شعبنا واهدافه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المدنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف