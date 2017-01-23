الشرطة تنجز 3096 قضية وتضبط قرابة كيلوغرام مخدرات الاسبوع الماضي‎

رام الله/PNN – انجزت الشرطة 3096 قضية وضبطت قرابة كيلو غرام من المواد المخدرة خلال الاسبوع الماضي.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3096 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 86 قضية ودورت 23 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 391 قضية ودور 77 قضية، وانجز قسم التنفيذ 2619 قضية ودور 2417 قضية اخرى.

واضاف البيان، ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 8906غرام مواد مخدرة، و625 بذور القنب – بذرة، و3 حبوب اكستازية، بالاضافة الى 7 ادوات تعاطي.

وسجلت ادارة المرور 211 حادث سير نتج عنها مصرع 3 اشخاص واصابة 185 شخص، وفحصت 5581 مركبة وأنزلت عن الشارع 135 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4241 مخالفة مرورية، و حجزت 303 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 217 مركبة غير قانونية.

واشار البيان ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 77526 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 21335 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم انجاز 9 قضايا وجاري متابعة 4قضايا اخرى .