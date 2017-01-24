الاحتلال يستهدف اراضي المواطنين شرق خانيونس والصيادين جنوباً

غزة/PNN- استهدفت آليات الاحتلال الصهيونية المتمركزة على الحدود، اليوم الثلاثاء، أراضي المواطنين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت شهود عيان ان قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب أراضي المواطنين شرقي حي العمور ببلدة الفخاري شرقي خان يونس، وبينت المصادر انه لم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين .

ومن جهة اخرى أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر رفح وخانيونس، دون إصابات .

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف أراضي المواطنين الحدودية في عدة مناطق بالقطاع، وتستهدف الصيادين بشكل يومي .