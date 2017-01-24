اسعار العملات: الدولار: 3.79/ اليورو:4.07 /الدينار:5.35/ الجنيه:0.20 9 دقائق مضت أقتصاد 14 زيارة إقـــرا أيـضـا ... اتلاف 150 كغم لحوم فاسدة في جنين 12 ساعة مضت الشوا: جميع المصارف العاملة في فلسطين ملتزمة بالأسس والمعايير الدولية 14 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.79 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.07 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.35 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-24 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest