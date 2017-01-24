الشبيبة الفتحاوية في جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمر الأسير ياسر ابو بكر لانتخاب قيادتها

رام الله/PNN- تنظم حركة الشبيبة الطلابية – كتلة الشهداء- في جامعة النجاح الوطنية هذا اليوم، مؤتمرها العام لانتخاب ممثليها في مختلف كليات الجامعة، وانتخاب مؤتمر عام، ومجلس، وهيئة ادارية .

وذكر مقرر اللجنة التحضيرية للانتخابات الداخلية للشبيبة في جامعة النجاح الوطنية رائد الدبعي بان اللجنة قد استكملت كافة استعدادتها لتنظيم مؤتمرها العام، الذي يحمل اسم الاسير القيادي ياسر ابو بكر، منسق عام الشبيبة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية، في ذكرى اعتقاله الخامسة عشر، مشيرا بأن عدد من يحق لهم الانتخاب قد تجاوز الستة آلاف وخمسمائة طالبة وطالب، من مختلف كليات وأقسام ومباني الجامعة، وهو الأمر الذي يشير بشكل جلي وواضح إلى شعبية الشبيبة الطلابية، وامتدادها بين مختلف الطلبة، مشيرا بان أعضاء الشبيبة سينتخبون مؤتمرا عاما مكونا من 301 عضو، ممثلين لمختلف كليات وأقسام الجامعة، ومن ثم سيعقد المؤتمر المنتخب جلسة لانتخاب مجلسا للشبيبة، ومن ثم هيئة إدارية ومنسقا، ورئاسة للمؤتمر العام، ومجلس الشبيبة.