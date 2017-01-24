مشاعر متناقضة داخل برشلونة حول ميسي وإنريكي

برشلونة/PNN- يثق مسئولو نادي برشلونة الإسباني، في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018، إلا أن الموقف مغاير نسبيًا مع لويس إنريكي المدير الفني للفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وفي هذا الصدد، قال روبرت فرنانديز السكرتير الرياضي لنادي برشلونة: “مفاوضات التجديد مع ميسي تسير بطريقة جيدة للغاية، وهناك هدوء شديد، مثلما الحال بالنسبة لنفس الخطوة مع ماسكيرانو وإنييستا وتير شتيجن”.

وأضاف “نعمل بجدية شديدة، ونثق أن كل هؤلاء النجوم مستمرون في برشلونة، بصرف النظر عمن يجدد عقده أولاً”.

وتابع “مستوى ميسي أفضل كثيرًا من 5 سنوات مضت، فهو بمثابة ساحر، قادر على إخراج الأرنب من القبعة، لحسم المواقف الصعبة في المباريات”.

وبسؤاله عن ضياع جائزة الكرة الذهبية من أيقونة الفريق، رد السكرتير الفني لنادي برشلونة: “هذا السؤال غير منطقي، لأنه بالطبع ميسي الأفضل، فهو نوعية مختلفة عن مارادونا وكرويف ودي ستيفانو، لأنه أثبت كفاءة كبيرة على مدار عدة سنوات”.

في المقابل، أشار روبرت فرنانديز إلى أن إدارة برشلونة رمت الكرة في ملعب لويس إنريكي بشأن تجديد عقده، مؤكدًا أن رئيس النادي الكتالوني بانتظار القرار النهائي لإنريكي سواء بالموافقة على التجديد أو الرحيل.

يذكر أن لويس إنريكي تولى مسئولية برشلونة في صيف 2014، وقاد الفريق للتتويج بثمانية بطولات على مدار موسمين.

المصدر: كووورة.