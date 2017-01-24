كلوب يعد بالقتال.. ويتحدث عن خبر رائع لليفربول

رام الله/PNN- أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن جميع اللاعبين، يتحملون مسئولية ظهور الدفاع بشكل متواضع، بينما يستعد لتجهيز المدافع الكاميروني جويل ماتيب لمواجهة ساوثهامبتون، في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، غدًا الأربعاء.

واستقبل ليفربول، 3 أهداف في أنفيلد للمرة الثانية فقط، تحت قيادة كلوب ليخسر (3-2) أمام سوانزي سيتي، المتعثر بالدوري الإنجليزي، ويتراجع للمركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

لكن المدرب الألماني، رفض الاستسلام، ووعد “بالقتال على كل شيء” في ظل الرغبة في العودة للمنافسة في الدوري، وتقديم نفس الأداء الذي جعله يتألق في النصف الأول من الموسم.

وقال كلوب: “الخطأ الأخير أحيانًا يكون من الحارس، أو المدافع لكن في معظم الأحيان يكون مسئولية 7، أو 8 لاعبين. الأمر لا يتعلق بلاعب واحد”.

وأضاف: “من الواضح أننا أخطأنا ويجب أن نتطور حقًا. إذا كان حل كل المشكلات يرتبط بمجرد التعاقد مع لاعب واحد فإني سأكون ساذجًا لو لم أفعل ذلك”.

ولم يخسر ليفربول، أي مباراة مع وجود ماتيب، ومن المرجح أن يعود المدافع الكاميروني للتشكيلة، يوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة والحديث عن وجود مشكلات تتعلق باعتذاره عن عدم اللعب مع بلاده.

ومنح الاتحاد الدولي “الفيفا” الضوء الأخضر لمشاركة ماتيب مع ليفربول، بعدما رفض اللاعب المشاركة في كأس الأمم الافريقية، بقوله إنه اعتزل اللعب الدولي.

وقال كلوب: “كان مصابا لستة أسابيع، ولذلك كان علينا التعامل مع الأمر. في معظم الأوقات نؤدي بشكل جيد لكن بكل وضوح لا نشعر بالرضا عن النتائج الأخيرة”.

وأكد كلوب، أنه تحدث إلى ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، الذي تولى منصب مدرب أكاديمية النادي بداية من الشهر المقبل.

وقال كلوب: “أجرينا مباحثات جيدة جدًا. بالنسبة لي كان مهما أن أعرف ما يريده ستيفن. إنه يريد أن يصبح مدربًا في المستقبل وهذا جيد. تحدثنا عما أستطيع فعله من أجل مساعدته”.

وأضاف “العمل كمدرب يحتاج للتعلم. عندما يكون شخص مثل ستيفن جيرارد لديه الرغبة في المضي قدمًا فهذا خبر رائع لليفربول”.

المصدر: كووورة.