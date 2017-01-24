أماكن تتركز فيها الدهون في الجسم بشكل أكبر؟!

رغم أن الدهون يتم تخزينها في الجسم كله، إلا أن هناك بعض المناطق المحددة، التي يتم تخزين الدهون فيها بصورة أكبر، و هي ما تحتاج إلى تركيز أكبر عند القيام بتمارين رياضية، للتركيز عليها وبناء العضلات في تلك المنطقة بدلا من الدهون.

وتنتشر الدهون في جميع أنحاء الجسم بالأنسجة الدهنية، حيث أنها منطقة تخزين لجزيئات الدهون، وبالنسبة للرجال، فمن المتوقع أن يتم تخزين الدهون في المعدة والذراعين، أما النساء فيكون تخزين الدهون في الوركين والفخذين والأرداف، ولكن هذا ليس دائمًا، فهناك بعض المناطق الأخرى التي يمكن أن تخزن الدهون، ولتحديد تلك المنطقة، يجب أن تستمع لجسمك، وتقرأه جيدًا.

ومن أجل ذلك يجب أن تختار أي بقعة، عشوائيا في الجسم، وتقوم بقياس نسبة الدهون بها، وإذا وجدت خلايا دهنية أكثر من المعتاد بها، فهي المنطقة التي تحتاج إلى تركيز بدني أكبر.

ولإنقاص الدهون بشكل عام، يجب أن تحدد كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، مع القيام بالكثير من التمارين الهوائية المكثفة، والتي تزيد من معدل ضربات القلب وتعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، حتى بعد الانتهاء من التمرين.

كما يجب تنظيف النظام الغذائي الخاص بك، مع استهداف تلك المنطقة بمزيد من التمارين، لتحويل الدهون بها إلى عضلات قوية ومفتولة.