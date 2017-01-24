وفد فلسطيني برئاسة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي يبحث برنامج التعاون الفلسطيني المالديفي

رام الله/PNN- ضمن إطار تعزيز العلاقات التنموية بين دولة فلسطين وجمهورية المالديف، وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الدولي ترأست الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وفداً فلسطينياً إلى جمهورية المالديف لبحث برنامج التعاون الفلسطيني المالديفي. ويضم الوفد الفلسطيني مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ومدراء عامين العلاقات الدولي والتعاون الدولي بوزارتي الزراعة والصحة الفلسطينيتين.

والتقى وفد فلسطين في أول لقاءاته وضمن برنامج عمل يستمر ثلاثة ايام بوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور محمد عاصم لبحث اليات تنفيذ برامج التعاون المشترك بين البلدين. وخلال اللقاء، نقل السفير انور الاغا سفير دولة فلسطين غير المقيم لدى جمهورية المالديف تحيات وزير الخارجية د. رياض المالكي والشعب الفلسطيني للوزير المالديفي وأكد على أهمية العلاقات التي تربط البلدين وضرورة العمل المشترك على تعزيزها.

بدوره قدم مدير عام الوكالة الفلسطينية عماد الزهيري ملخصاً لأهداف مهمة الوفد الفلسطيني؛ اذ يأتي هذا التعاون بين البلدين تنفيذاً لتعليمات الرئيس وترجمة لما تم الاتفاق عليه بين وزيرا خارجية البلدين في لقاءاتهم المختلفة والتي كان اخرها قبل الاسبوع الماضي في كوالالمبور على هامش المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي والتي وضعا من خلالها مبادئ التعاون الاولية.

كما قدم مدراء عامين العلاقات الدولية والتعاون الدولي بوزارتي الزراعة والصحة الفلسطينيتين الدكتور عز الدين ابو عرقوب وماريا الاقرع رؤيتهم لهذا التعاون المستقبلي والذي يندرج ضمن إطار رؤية الوكالة ككل.

وسيقوم الوفد الفلسطيني بوضع برنامج تعاون محدد بين دولة فلسطين وجمهورية المالديف في مجالات التعاون الدولي، الصحة، الزراعة، الطاقة، السياحة، الاسلام المعتدل والتعليم وغيرها من البرامج ذات الاولوية بين البلدين.

وتجدر الاشارة الى ان الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية المالديف والبنك الاسلامي للتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي قد نظمت برنامج الجولة الاولى من برنامج التعاون الفلسطيني المالديفي والذي سيبدأ العمل بتنفيذه في منتصف شهر اذار القادم بمشاركة خيرة خبراء فلسطين في المجالات التنموية المختلفة اذ سيتم موائمة اولويات المالديف المعبر عنها مع الامكانيات المعرفية الفلسطينية من خلال برامج عمل الوكالة وانشطتها المتخصصة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الفلسطينية الشريكة.