3- فوطة التلميع

فوطة التلميع

استخدام قطع القماش المشبع بالزيت التي تسمى في ثقافة الشارع المصري (فوطة زفرة) هي من أكبر مسببات خدوش السيارات خاصة عندما تكون ممتلئة بالأتربة.

4- أغطية مبطنة

أغطية مبطنة 

عند استخدام أغطية غير مبطنة للسيارة فإن ذلك يسمح بوصول الأتربة إلى هيكل السيارة وعند رفع الغطاء تحتك ذرات التراب بالطلاء ما يسبب الخدوش، لذا ينصح دائما باستخدام الأغطية المبطنة لمنع الأتربة ولكي تكون أكثر نعومة على الصاج.

5- الكثافات المرورية

صف السيارة بالشارع

السيارة تكون معرضة للخدوش كلما كان المكان المتوقفة به ذات كثافات مرورية عالية سواء من المارة أو السيارات، لذا ينصح بصف السيارة دائمًا إما في مكان غير مكتظ أو في مرآب إذا سمح الأمر.

6- نظافة السيارة

نظافة السيارة

عدم الاعتناء بنظافة السيارة من الخارج وترك الأتربة تتراكم عليها يعتبر من الأسباب الرئيسية لخدوش السيارات لأن الأتربة تعتبر المسبب الأول والرئيس للخدوش.