الخدوش السطحية بطلاء السيارة من الأشياء التي قد تبدو بسيطة ولكنها دائمًا ما تغضب مالك السيارة بسبب شكلها وتجعله متخوف دائما من تفاقم تلك الخدوش بمرور الأيام.

وكثير ممن تتعرض سياراتهم يتعجبون من تلك الخدوش ويتساءلون من أين أتت على الرغم من حفاظهم على السيارات بعيدًا عن المخاطر المحتملة دائمًا.

ولذلك تم رصد بعض أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة السيارة بالخدوش، وهي نفسها الخطوات التي إذا ما تم اتباعها سيتم تجنب إصابة الطلاء بالخدوش.

1- استخدام الشمع

المواظبة على استخدام الشمع الملمع “البولش” يمنح الطلاء طبقة رقيقة عازلة تستطيع أن تقاوم الخدوش ولكن لفترات ليست متباعدة.

2- السيارة بدون غطاء

تجنب ترك سيارتك بدون غطاء حيث أن ذلك يعرضها بنسب أكبر للخدوش والاحتكاكات المتكررة بأشياء صلبة.