الخدوش السطحية بطلاء السيارة من الأشياء التي قد تبدو بسيطة ولكنها دائمًا ما تغضب مالك السيارة بسبب شكلها وتجعله متخوف دائما من تفاقم تلك الخدوش بمرور الأيام.
وكثير ممن تتعرض سياراتهم يتعجبون من تلك الخدوش ويتساءلون من أين أتت على الرغم من حفاظهم على السيارات بعيدًا عن المخاطر المحتملة دائمًا.
ولذلك تم رصد بعض أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة السيارة بالخدوش، وهي نفسها الخطوات التي إذا ما تم اتباعها سيتم تجنب إصابة الطلاء بالخدوش.
1- استخدام الشمع
المواظبة على استخدام الشمع الملمع “البولش” يمنح الطلاء طبقة رقيقة عازلة تستطيع أن تقاوم الخدوش ولكن لفترات ليست متباعدة.
2- السيارة بدون غطاء
تجنب ترك سيارتك بدون غطاء حيث أن ذلك يعرضها بنسب أكبر للخدوش والاحتكاكات المتكررة بأشياء صلبة.
3- فوطة التلميع
استخدام قطع القماش المشبع بالزيت التي تسمى في ثقافة الشارع المصري (فوطة زفرة) هي من أكبر مسببات خدوش السيارات خاصة عندما تكون ممتلئة بالأتربة.
4- أغطية مبطنة
عند استخدام أغطية غير مبطنة للسيارة فإن ذلك يسمح بوصول الأتربة إلى هيكل السيارة وعند رفع الغطاء تحتك ذرات التراب بالطلاء ما يسبب الخدوش، لذا ينصح دائما باستخدام الأغطية المبطنة لمنع الأتربة ولكي تكون أكثر نعومة على الصاج.
5- الكثافات المرورية
السيارة تكون معرضة للخدوش كلما كان المكان المتوقفة به ذات كثافات مرورية عالية سواء من المارة أو السيارات، لذا ينصح بصف السيارة دائمًا إما في مكان غير مكتظ أو في مرآب إذا سمح الأمر.
6- نظافة السيارة
عدم الاعتناء بنظافة السيارة من الخارج وترك الأتربة تتراكم عليها يعتبر من الأسباب الرئيسية لخدوش السيارات لأن الأتربة تعتبر المسبب الأول والرئيس للخدوش.