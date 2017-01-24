النضال الشعبي تدين حملات الاعتقال في العيسوية

القدس/PNN- ادانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة العيسوية بمدينة القدس ، والتي استهدفت منازل المواطنين والعبث بها، واعتقال كل من كل من خالد ابو غوش ومحمد كايد محمود وعبد القادر داري ونديم الصفدي .

وقالت الجبهة هذه المرة الثالثة التي يعتقل فيها الاحتلال نجل عضو المكتب السياسي للجبهة خالد ابو غوش، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال في مدينة القدس تهدف الى كسر ارادة الصمود لشبان المدينة .

وناشدت الجبهة مؤسسات حقوق الانسان بالتدخل الفوري وتوثيق حالات الاعتقال الهمجي التي يقوم بها الاحتلال.