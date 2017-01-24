الجماهير العربية تشيع اليوم جثمان الشهيد يعقوب ابو القيعان

الداخل المحتل/PNN/ تشيع الجماهير العربية داخل الخط الاخضر جثمان الشهيد يعقوب ابو القيعان ظهر اليوم في ام الحيران بالنقب.

وقال مراسل صوت فلسطين بالداخل المحتل عام 48 محمد السيد صباح اليوم ان موكب التشييع سينطلق من ام الحيران في الساعة الثانية عشرة والنصف مرورا بقرية حورة ومنها الى مقبرة السقاطي ليوارى الثرى، متوقعا مشاركة واسعة جدا من قبل الجماهير العربية من مختلف المناطق من المثلث والجليل شمالا التي ستبدأ بالتوافد الى النقب للمشاركة في تشييع الجثمان.

من جانبه، فال محامي عائلة ابو القيعان نديم شحاده ان محاولات الشرطة الاسرائيلية لفرض شروط على تسليم جثمان الشهيد لعائلته باءت بالفشل مؤكدا ان القانون الاسرائيلي لا يتيح احتجاز الجثمان وان السلطات الاسرائيلية تسعى الى قمع المواطنين بشتى الوسائل..

واضاف شحاده في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم ان الحراك الجماهيري بالأمس والتواجد المكثف قرب مبنى الكنيست والمحكمة العليا اثمر عن تحرير جثمان الشهيد ابو القيعان ليدفن ظهر اليوم دون شروط في بلدة حوره في النقب.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية ، قد قررت مساء امس الإثنين، بأغلبية قاضيين مقابل واحد، قبول الالتماس الذي يطالب بتحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان.

يشار إلى أنه لم يتم التوصل، في وقت سابق إلى اتفاق حتى هذه المرحلة، بين النيابة العامة ومحامي الدفاع بشأن تسليم جثة الشهيد يعقوب أبو القيعان، وقررت المحكمة إرجاء اتخاذ القرار لعدة ساعات.

وكانت قد طلبت الشرطة في هذه المرحلة الشروط نفسها، الأمر الذي رفضه الدفاع، واقترح أن تكون الجنازة في ساعات الصباح، وأن تكون لمدة لا تزيد عن ساعتين، وأن يتعهد النواب من القائمة المشتركة، ولجنة المتابعة، بتنظيم الجنازة، والتعهد ألا يكون مواجهات خلال الجنازة، إلا أنّ النيابة رفضت هذا الاقتراح.

وكانت قد أمهلت المحكمة العليا، في حينه، النيابة العامة وطاقم المحامين ساعة من الوقت للتوصل إلى أتفاق يقضي بتحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان، فيما تصر النيابة العامة على موقف الشرطة على تحرير الجثمان ودفنه ليلا بشروط الأمر الذي ترفضه العائلة.

وقرر القاضي تأجيل البت بالالتماس لحين يتمكن أيضا من معاينة المواد السرية التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة.

وبحثت المحكمة العليا عصر الإثنين، في الالتماس الذي طالب بإلزام الشرطة تحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان وتشييع جثمانه دون شروط أو تقييدات، حيث تواصل الشرطة احتجازه جثمان الشهيد منذ يوم الأربعاء الماضي.