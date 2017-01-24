منصور:تحرك فلسطيني على ثلاث مسارات لتطبيق قرار مجلس الامن 2334 بشان الاستيطان

رام الله/PNN/ كشف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور عن ثلاثة مسارات للتحرك من قبل القيادة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 والخاص بالاستيطان، من خلال مجلس الأمن والأمين العام إضافة للتواصل مع عديد الجهات الدولية.

وأشار منصور في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم إلى أن قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان ملزم وفق ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة مساءلة سلطات الاحتلال ومحاسبتها اذا لم تلتزم بالقرار.

وأوضح منصور أن البعثة الفلسطينية ستكثف اتصالاتها على عدة مستويات وليس على مستوى مجلس الأمن وأعضائه فحسب وإنما مع الأردن والمجموعتين العربية والإسلامية وعدم الانحياز وكذلك مع المجموعة الأوروبية، مشيرا أيضا لجهود لجنة المتابعة التي شكلتها القيادة بهذا الشأن.

بدوره أكد د. مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للسيد الرئيس ان القيادة ستركز خلال المرحلة القادمة على مطالبة مجلس الامن بتطبيق القرار الاخير حول الاستيطان بالتوازي مع التركيز على نتائج مؤتمر باريس الدولي.

واوضح الخالدي في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم ان السيد الرئيس سيتوجه بداية الشهر المقبل الى فرنسا لمناقشة الخطوات العملية لمتابعة مخرجات مؤتمر باريس وتشكيل الية ليكون عام الفين وسبعة عشر هو عام لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

هذا ومن المقرر ان يشارك سيادة الرئيس في القمة الافريقية في اديس ابابا نهاية الشهر الحالي حيث سيلقي كلمة فلسطين ويجتمع بعدد من الرؤساء الافارقة على هامش القمة.