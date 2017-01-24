إضراب شامل في البلدات الدرزية داخل أراضي 1948 رفضا لسياسة هدم المنازل

رام الله/PNN- تشهد البلدات العربية الدرزية، داخل أراضي 1948، إضرابا شاملا، اليوم الثلاثاء، رفضا لأوامر الهدم الإسرائيلية للعديد من المنازل، وعدم توسيع مسطحات النفوذ والبناء، حيث يشمل الإضراب جميع مرافق الحياة باستثناء المؤسسات التعليمية.

ويتوج الحراك الشعبي المساند للإضراب في مسيرة جماهيرية واحدة شعارها “لا لسياسة الهدم، لا لسياسة الاذلال، لا لسياسة التمييز”، التي تنطلق من عين الضيعة حتى مفترق حزور، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.

وتم إعلان اضراب ليوم واحد في جميع القرى رفضا لسياسة هدم البيوت والتي تعتبر تصعيداً خطيراً ضد المواطنين العرب، وتمت دعوة جميع المواطنين الى التصدّي لهذه السياسة والالتزام بالإضراب العام، والمشاركة في المسيرة الجماهيرية.

وقال رئيس مجلس المغار المحلي زياد دغش، إن “القيادات الروحية والسياسية والمحلية اتخذت قراراً بمواجهة الغبن والإجحاف وسياسة الاستعلاء، وتعمل على عدة مسارات لإلغاء أوامر هدم البيوت، منها المسار القضائي والمسار البرلماني والمسار الشعبي”.