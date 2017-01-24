ابو اسعد لـPNN: منخفض قطبي يؤثر على فلسطين نهاية الاسبوع وتفاصيله الدقيقة الخميس

وقال مدير دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية يوسف ابو اسعد ان فلسطين ستتعرض الخميس المقبل الى منخفض قطبي يستمر تاثيره اربعة ايام.

واوضح ابو اسعد في حديث خاص مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN: ان المنخفض قطبي المنشأ، وانه سيستمر لاربعة ايام، مشددا على ان تفاصيله الدقيقة سيتم نشرها يوم الخميس من قبل دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية.