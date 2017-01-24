بداية دير البلح اصدرت حكمًا بالإعدام شنقاًحتى الموت لمواطن قتل شقيقه

غزة/PNN- أصدرت محكمة بداية دير البلح اليوم، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل شقيقه المغدور عدنان شفيق إسماعيل، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت عن تهمة القتل قصداً بالإشتراك وحمل سكين في مناسبة غير مشروعة .

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة ولم يعفو عنه والده.

يذكر بأن المتهم قتل شقيقه قصداً بتاريخ 14/5/2008 حيث طعنه بعدة طعنات في رقبته الأمر الذي أدى لوفاته.