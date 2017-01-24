الخضري: القدس عنوان الاستهداف في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بهدف عزلها وإكمال مخطط السيطرة عليها

غزة/PNN- أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اليوم الثلاثاء، أن القدس عنوان الاستهداف الاستيطاني الإسرائيلي لإكمال عزلها وحصارها وتنفيذ المخططات الإسرائيلية على الأرض وصولاً لمخطط القدس الكبرى.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر وصل PNN نسخة عنه: أن الاستيطان يستهدف الارض والإنسان الفلسطيني وهو مشروع لا يتوقف.

وقال ” هذا الأمر تعلنه دولة الاحتلال بأنها تريد بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس خلال السنوات الثلاث وتوسيع المستوطنات القائمة، مؤكداً أن كل هذه المشاريع تأتي ضمن مخطط معلن، ويتم تنفيذه، كلما سنحت الظروف.

وأضاف الخضري “في المقابل يستمر الانقسام الفلسطيني بآثاره الخطيرة على الجميع وضعف الموقف والتشتت في مواجهة تحديات إسرائيلية مجتمعة على الاستيلاء على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع”.

وأكد الخضري أن ضعف الموقف العربي والإسلامي والدولي تجاه الاستيطان، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمواجهته يفتح شهية الاحتلال لمزيد من الخطط استيطانية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار “الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حق لشعبنا الفلسطيني يحاول الاحتلال بكل قوة منع إقامتها”.