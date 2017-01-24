الاحتلال يعتدي على أسيرين خلال اعتقالهما

رام الله/PNN- اعتدى جنود الاحتلال على أسيرين من محافظة الخليل بالضّرب المبرح خلال عملية اعتقالهما.

وأوضحت محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة، اليوم الثلاثاء، عقب زيارتها للأسيرين في معتقل “عتصيون” أن جنود الاحتلال اعتدوا على الأسير محمد نور غيث (33 عاماً)، من مدينة الخليل، وذلك عقب مداهمة منزله بعد منتصف الليل، إذ قاموا بإلقائه أرضاً وضربوه بالبنادق وشدّوا وثاق القيود على يديه حتى نزفتا دماً.

ولفتت المحامية إلى أن قوات الاحتلال اقتادته من منزله إلى أحد معسكرات الجيش، وبقي محتجزاً فيه حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، وأنه تعرّض للضرب أيضاً داخل المعسكر على رأسه وجسده، وأشارت المحامية إلى أن علامات الضرب ما زالت واضحة على جسد الأسير.

فيما اعتدى جنود الاحتلال على الأسير بهاء اسماعيل شراونة (20 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، بالضرب بواسطة بندقية (m16) واقتيد إلى السيارة العسكرية جرّاً، كما واعتدوا على أشقائه خلال عملية اقتحام منزله واعتقاله.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الأسيرين غيث وشراونة بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.