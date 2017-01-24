لجنة الانتخابات تطلق مشروع التوعية الانتخابية في المدارس 2017

رام الله/PNN- أطلقت لجنة الانتخابات المركزية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي مشروع التوعية الانتخابية في المدارس للعام 2017 في جميع مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ويستهدف المشروع حوالي 9000 طالب وطالبة في الصف التاسع موزعين على 100 مدرسة بالضفة والقطاع من خلال تنفيذ محاكاة للعملية الانتخابية خلال ست حصص صفية في مبحث التربية المدنية الذي يحتوي المنهاج الخاص به وحدة تتحدث عن المشاركة السياسية والانتخابات، ليكون هذا المشروع بمثابة تطبيق عملي لما ورد في المنهاج.

وقد بدأت أولى مراحل المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بتدريب 105 معلمين لمادة التربية المدنية في هذه المدارس من خلال خمس دورات تدريبية، ثلاثة منها بالضفة الغربية واثنتان في قطاع غزة. وتستمر كل دورة مدة يومين متتاليين يتم خلالها تعريف المعلمين بمراحل العملية الانتخابية، وكيفية تنفيذ المحاكاة الانتخابية لإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ المشروع داخل الصف.

وفي المرحلة اللاحقة من المشروع، سيقوم المعلمون بتنفيذ المشروع أثناء الحصص الدراسية بحيث يتاح لطلبة الصف التاسع المشاركة في عملية انتخابية مشابهة تماماً للعملية الانتخابية الحقيقية بمراحلها المختلفة ابتداء من تسجيل الناخبين مرورا بالترشح والدعاية الانتخابية وانتهاء بالتصويت وفرز النتائج، بحيث تدار العملية بشكل كامل من الطلبة أنفسهم داخل المدرسة وبإشراف معلمهم، بحيث يفوز ثلاث طلبة من كل مدرسة في الانتخابات.

يذكر أنه سبق للجنة أن نفذت هذا المشروع أربع مرات منذ العام 2008، حيث شمل المشروع حوالي 40 ألف طالب وطالبة في السنوات السابقة، وذلك ضمن جهود اللجنة وأنشطتها المختلفة للتوعية الانتخابية. ويهدف المشروع الى إكساب الطلبة التوعية الانتخابية بشكل نظري وعملي، من أجل المساهمة في خلق جيل واع بالعملية الديمقراطية ومشارك فيها منذ المرحلة المدرسية، بما يمكنهم من الانخراط في العملية الانتخابية لاحقا.