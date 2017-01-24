الاحتلال يمنع عائلة الأسير محمد الطوس والمعتقل منذ 32 عاماً من زيارته

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تمنع عائلة الأسير محمد الطوس، والمعتقل منذ (32) عاماً، من زيارته وذلك لذرائع أمنية.

ويعتبر الأسير الطوس (58 عاماً) من قرية الجبعة قضاء محافظة الخليل، أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

وأوضحت عائلة الأسير الطوس والمعتقل منذ السادس من أكتوبر عام 1985، أنه وخلال توجه ابنته فداء وشقيقتيه لزيارته في سجن “ريمون” مؤخراً، جرى منعهن، كما أن نجله شادي استطاع زيارته لمرة واحدة فقط، ثم أضيف لقائمة المنع، إضافة إلى نجله ثائر.

ويأتي هذا في ظل سياسات التنكيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى وعائلاتهم، ومنها الحرمان من الزيارة، علماً أن عمليات المنع ارتفعت بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2014، وخلال العام الماضي، سُجلت المئات من الحالات التي جرى منعها لاسيما على الحواجز، حيث تعمدت سلطات الاحتلال إرجاع حافلات كاملة تقل عائلات الأسرى عن الحواجز وحرمانهم بالجملة، من زيارة أبنائهم.

من الجدير ذكره أن الأسير الطوس أحد الأسرى التي رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم، عام 2014، ضمن الدفعة الرابعة، وقد فقد زوجته بعد دخولها في غيبوبة استمرت لمدة عام.