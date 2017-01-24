الإعلان عن جدول مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري الوطنية للمحترفين والأولى

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين – الأسبوع الثالث عشر

الرقم اليوم والتاريخ المباراة الساعة الملعب المراقب 1. الخميس 26/01/2017 واد النيص شباب السموع 15:00 الخضر ابراهيم حروب 2. الجمعة 27/01/2017 ثقافي طولكرم نادي الخضر 15:00 طولكرم علي داود 3. الجمعة 27/01/2017 أهلي الخليل شباب الخليل مؤجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 4. الجمعة 27/01/2017 مركز بلاطه نادي يطا 15:00 نابلس سليمان العمد 5. الجمعة 27/01/2017 هلال القدس مركز طولكرم 15:00 فيصل عماد قراعين 6. السبت 28/01/2017 شباب دورا شباب الظاهرية 15:00 دورا محمود ابو صبيح

دوري الدرجة الأولى – الأسبوع الثالث عشر