الإعلان عن جدول مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري الوطنية للمحترفين والأولى

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:
دوري الوطنية موبايل للمحترفين – الأسبوع الثالث عشر
|الرقم
|اليوم والتاريخ
|المباراة
|الساعة
|الملعب
|المراقب
|1.
|الخميس 26/01/2017
|واد النيص
|شباب السموع
|15:00
|الخضر
|ابراهيم حروب
|2.
|الجمعة 27/01/2017
|ثقافي طولكرم
|نادي الخضر
|15:00
|طولكرم
|علي داود
|3.
|الجمعة 27/01/2017
|أهلي الخليل
|شباب الخليل
|مؤجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
|4.
|الجمعة 27/01/2017
|مركز بلاطه
|نادي يطا
|15:00
|نابلس
|سليمان العمد
|5.
|الجمعة 27/01/2017
|هلال القدس
|مركز طولكرم
|15:00
|فيصل
|عماد قراعين
|6.
|السبت 28/01/2017
|شباب دورا
|شباب الظاهرية
|15:00
|دورا
|محمود ابو صبيح
دوري الدرجة الأولى – الأسبوع الثالث عشر
|الرقم
|اليوم والتاريخ
|المباراة
|الساعة
|الملعب
|المراقب
|1.
|الخميس 26/01/2017
|ابناء القدس
|نادي طوباس
|15:00
|فيصل
|خالد الصياد
|2.
|الجمعة 27/01/2017
|نادي سلوان
|نادي عسكر
|15:00
|الخضر
|فادي اللحام
|3.
|الجمعة 27/01/2017
|نادي جنين
|جبل المكبر
|15:00
|الجامعة الامريكية
|تامر بركات
|4.
|السبت 28/01/2017
|مؤسسة البيرة
|بيت صفافا
|15:00
|ماجد اسعد
|فدائي نافع
|5.
|السبت 28/01/2017
|نادي العبيدية
|جمعية الشبان
|15:00
|الخضر
|ابراهيم حروب
|6.
|السبت 28/01/2017
|نادي القوات
|مركز الامعري
|15:00
|فيصل
|احمد بشارات