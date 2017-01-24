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الإعلان عن جدول مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري الوطنية للمحترفين والأولى

‏1 ساعة مضت رياضة 109 زيارة

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين – الأسبوع الثالث عشر

الرقم اليوم والتاريخ المباراة الساعة الملعب المراقب
1. الخميس 26/01/2017 واد النيص شباب السموع 15:00 الخضر ابراهيم حروب
2. الجمعة 27/01/2017 ثقافي طولكرم نادي الخضر 15:00 طولكرم علي داود
3. الجمعة 27/01/2017 أهلي الخليل شباب الخليل مؤجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
4. الجمعة   27/01/2017 مركز بلاطه نادي يطا 15:00 نابلس سليمان العمد
5. الجمعة   27/01/2017 هلال القدس مركز طولكرم 15:00 فيصل عماد قراعين
6. السبت  28/01/2017 شباب دورا شباب الظاهرية 15:00 دورا محمود ابو صبيح

دوري الدرجة الأولى – الأسبوع الثالث عشر

الرقم اليوم والتاريخ المباراة الساعة الملعب المراقب
1. الخميس 26/01/2017 ابناء القدس نادي طوباس 15:00 فيصل خالد الصياد
2. الجمعة 27/01/2017 نادي سلوان نادي عسكر 15:00 الخضر فادي اللحام
3. الجمعة 27/01/2017 نادي جنين جبل المكبر 15:00 الجامعة الامريكية تامر بركات
4. السبت 28/01/2017 مؤسسة البيرة بيت صفافا 15:00 ماجد اسعد فدائي نافع
5. السبت 28/01/2017 نادي العبيدية جمعية الشبان 15:00 الخضر ابراهيم حروب
6. السبت 28/01/2017 نادي القوات مركز الامعري 15:00 فيصل احمد بشارات

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