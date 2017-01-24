صندوق تطوير واقراض البلديات يستقبل وفداً من البنك الدولي

رام الله/PNN- التقى مدير عام صندوق البلديات د.توفيق البديري في مكتبه، اليوم الثلاثاء، بالمدير الاول لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف لدى مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جيها، ومدير المشاريع التنموية في البنك الدولي فيليب بيون، وبحضور طاقم من مدراء الصندوق، وذلك لإطلاع الوفد على دور صندوق البلديات في دعم قطاع الحكم المحلي والبرامج التي يعمل من خلالها.

ورحب البديري بالوفد الضيف مقدماً لهم شكر وامتنان صندوق البلديات على المساعدات والدعم الذي يقدمه البنك الدولي للشعب الفلسطيني ولاسيما بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة، مشيراً إلى الشراكة الفاعلة مع البنك الدولي والجهود التي يبذلها في سبيل دعم الهيئات المحلية، مؤكداً على ضرورة تفعيل وتطوير التعاون في مجالات وبرامج جديدة. وقدم طاقم الصندوق شرحاً مفصلاً عن البرامج والمشاريع التي يعمل عليها الصندوق والتي تنفذ من خلال بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تتنوع مشاريع وبرامج الصندوق لتشمل المساعدات الطارئة، مشاريع التنمية، الدعم الفني والمؤسساتي والمبادرات الابداعية لتحسين أداء الهيئات المحلية، وتقديم خدمات متميزة وتحقيق تنمية مستدامه تنسجم مع الخطط والسياسات الوطنية الفلسطينية.

وفي الختام عبر كومار عن اعجابه وتقديره لاهمية البرامج المنجزة والمنفذة من قبل الصندوق معرباً عن أهمية استمرار دعم البنك الدولي لبرامج الصندوق وتوجهاته الهادفة الى تطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين بهدف توفير حياة أفضل للفلسطينيين.

وأضاف بأن تجربة الصندوق تعتبر تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم من حيث ربط المخصصات المالية بأداء البلديات، ومؤكداً على أهمية تعميم هذه التجربة الناجحة على العديد من الدول.