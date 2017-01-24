مدانات تعلن عن البدء بتنفيذ أعمال تأهيل شبكات المياه بشارع بصيلة الواصل بين شارع المهد و النجمة

بيت لحم/PNN/اعلنت شركة مدانات للتعهدات والقائمة على تنفيذ الأعمال الفنية لمشروع ” تطوير شبكة المياه التابعة لمنطقة خدمة سلطة مياه ومجاري بيت لحم – بيت جالا – بيت ساحور عن أن البدء بتنفيذ أعمال تأهيل شبكات المياه في طريق بصيلة الواصل بين طريق النجمة ودوار العمل.

واوضحت دائرة العلاقات العامة والاعلام في شركة مدانات ان الاعمال في الشارع المذكور سوف تبدأ خلال الأيام القليلة.

كما اعلنت الشركة عن استكمال أعمالها الفنية في منطقة إرطاس , طريق سوق الحلال – منطقة بيت لحم , طريق القدس ( النورمندي ) منطقة بيت جالا .

ودعت الشركة المواطنين الى الالتزام بالتحويلات المرورية الموضوعة على الطرق مؤكدة ان العمل هو لخدمة المواطن والمجتمع المحلي معربة عن املها بتفهم المواطنين لسير الاعمال التي تصب في نهاية المطاف بالصالح العام كما اعربت الشركة عن اسفها لاي ازعاجات قد تنجم خلال فترة العمل.