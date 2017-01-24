المحافظ رمضان يلتقي وفدا من لجنة أهالي الشهداء والأسرى في الداخل الفلسطيني

جنين/ PNN – التقى محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان في مكتبه ، اليوم ، وفدا من لجنة أهالي الشهداء والأسرى في داخل أراضي الـــ48 . وضم الوفد أسرى قدامى وذوي شهداء وهم : منير منصور ، محمد إبراهيم بكري ، أنيس قرعاوي ، يوسف أدلبي ، رؤوف حمدان ومحمود خطيب ، وبحضور مديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي

من جهته قدم ممثل لجنة المبادرة منير منصور شرحا عن مهامها في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين وذوي الشهداء .

ومشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين اللجنة والمؤسسات الحقوقية والقانونية التي تتابع قضايا الأسرى .

ورحب المحافظ رمضان بالوفد ، مؤكدا أن قضية الأسرى أحد الثوابت الوطنية ومن أولويات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس الذي يتابع قضية الأسرى في المحافل الدولية للإفراج عنهم . ودعا إلى توحيد الجهود على كافة المستويات السياسية والقانونية من أجل حرية الأسرى .