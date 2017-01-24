العميد اياد بركات يستقبل السفير الفنزويلي

رام الله/PNN- استقبل العميد اياد بركات في مكتبه، اليوم الثلاثاء، برام الله ماهر طه وزير مفوض وممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة فلسطين ، وكان في استقباله والوفد المرافق عدد من مدراء الادارات في الضابطة الجمركية .

وجرى خلال اللقاء التطرق لعمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادتين بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية فنزويلا والضابطة الجمركية في مجال التدريب .

حيث شدد السفير الفنزويلي على عمق العلاقة التاريخية بين جمهورية فنزويلا ودولة فلسطين، وأضاف بان جمهورية فنزويلا مهتمة بالعمل والمساندة مع الفلسطينيين بما يساعد على تطوير قدرات المؤسسة الأمنية, وثمن السفير الجهود المميزة التى تقوم بها الضابطة الجمركية

. من جهته أكد العميد اياد بركات على عمق العلاقات التى تربط البلدين فهى علاقة متجذرة وتاريخية، حيث كان لجمهورية فنزويلا وما زال دور هام وحيوي في دعم مطالب الشعب الفلسطيني، وتطرق إلى شرح مفصل عن الضابطة الجمركية ، ورؤيتها ورسالتها والخطط المستقبلية للضابطة والتى تأتي منسجمة مع توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن في المجال الاقتصادي .