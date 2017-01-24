قلقيلية: المحافظ يزور ناديي عزون وكفر ثلث تكريماً لفوزهم

رام الله/PNN- دعا اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية إلى دعم الرياضة الفلسطينية والاهتمام بالأندية التي حققت نجاحات وتمييز ، وتعزيز دورها من خلال توفير المرافق الرياضية اللازمة والبنى التحتية من ملاعب وصالات رياضية مغلقة وأشار إلى أن هناك استهدافاً إسرائيلياً ممنهجاً للشباب من خلال حصار الرياضة الفلسطينية والحد من تطورها .

جاء ذلك خلال زيارته لناديي عزون الرياضي وكفر ثلث الرياضي و تكريمه لهم ، لاحراز نادي عزون وفوزه ببطولة الدوري العام في كرة اليد ، و نادي كفر ثلث لحصولهم على بطولة الدرع على مستوى المحافظات الشمالية .

وأشار المحافظ الى أن الرياضة الفلسطينية شهدت تطوراً واضحاً وخاصة في محافظة قلقيلية ، مؤكداً أن التكريم جاء من باب الوفاء للأبطال المتميزين الذين أبرزوا محافظتهم على مستوى الوطن ، منوهاً الى أن هناك تميزاً في المحافظة في عدة رياضات أهمها ” الشطرنج وكرة اليد وكرة الطائرة ” ، بالرغم من محاولات الاحتلال ومعيقاته للحد من النشاط الرياضي الفلسطيني ، و أثنى على زيارة الرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب الأسبوع الماضي واهتمامه بالمحافظة ، وسعيه لانجاز عدة مشاريع رياضية ومنها الملعب البلدي في مدينة قلقيلية .

و استهل زيارته لنادي عزون الرياضي حيث التقى في مقر النادي وبحضور بيان الطبيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح و المهندس عماد خليف رئيس نادي عزون الرياضي وفعاليات رياضية ووجهاء من البلدة ، حيث ثمن خليف الزيارة واهتمامه بالرياضة والنادي بشكل خاص داعياً العمل على دعم النادي والقطاع الرياضي بالبلدة والعمل على توفير صالة رياضية مغلقة متعددة الأغراض لتلبي احتياجات القطاع الرياضي في البلدة .

وفي جلسته مع أعضاء نادي كفر الرياضي بحضور نائل غنام رئيس بلدية كفر ثلث ورئيس النادي وفعاليات من البلدة، حيث شكر رئيس البلدية المحافظ على الزيارة مقدماً شرحاً تفصيلياً حول واقع البلدة والاستهداف الإسرائيلي داعياً إلى تعزيز صمود المواطنين فيها من خلال مشاريع تلامس الهم الحياتي للمواطن وفي مقدمتها المشاريع الرياضية ومشاريع البنية التحتية .

من جانبه أطلع رئيس النادي جاسم عودة الحضور على تحديات التي يواجهها نادي كفر ثلث مطالباً بايلائه أهمية خاصة وأنه متميز في عدة رياضات ومنها كرة الطائرة واليد وكرة القدم .