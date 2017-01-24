نائب المحافظ كمال ابو الرب يطلع على تفاصيل عمل اللجنة الوطنية لحصر أضرار الجدار

جنين/ PNN- دائرة العلاقات العامة والإعلام – اطلع كمال ابو الرب نائب محافظ محافظة جنين على تفاصيل عمل اللجنة الوطنية لحصر أضرار الجدار في محافظة جنين خلال استقباله اليوم في مكتبه كلا من ساهر عايش مدير اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار وفادي شرفا منسق عملية التسجيل في مشروع سجل الأمم المتحدة للإضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بعد زيارة قام بها الوفد إلى مديرية أوقاف جنين، حيث كان في استقبالهم سناء بدوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة.

وقد استعرض عايش تفاصيل التسجيل منذ العام 2008 في محافظات الشمال ومن ضمنها محافظة جنين ، والذي تم في حينه بالتعاون مع محافظة جنين و الوزارات المعنية في مختلف قضايا المواطنين الفلسطينيين المتضررين من إقامة الاحتلال لجدار الفصل و الضم. وأوضح عايش ان التسجيل مستمر في ست مجالات تم تحديدها بناء على قرارات وتوجهات اللجنة الوطنية برئاسة القيادي تيسير خالد وعضوية 22 من المؤسسات والفعاليات الرسمية الأهلية، و أن عملها جاء بقرار ودعم رئاسي وحكومي في العام 2007 لتسهيل مهمة لجنة الأمم المتحدة لحصر الأضرار والتي اعتمدت في حينه مكتبا لها في رام الله.

و حول محافظة جنين ، قال عايش أن التوثيق أمر مهم و كانت لنا زيارات للبلديات و المؤسسات المعنية وسننتهي قريبا من حصر كافة الأضرار و تقديمها الى الجهات المعنية فلسطينيا و دوليا عبر الأمم المتحدة من خلال برتوكول محدد لهذه الغاية.

و حول تقييم فريق عمل مكتب الأمم المتحدة في رام الله قال الشرفا منسق عملية التسجيل أن العمل يجري بكل دقة وموضوعية و هناك عمل قيم تم انجازه، شاكراً محافظة جنين على تعاونها خلال السنوات الماضية .

من جهته شكر ابو الرب الوفد وأثنى على جهود وطواقمه في حصر الأضرار الناجمة عن إقامة جدار الضم ، متمنيا ان يكون لهذا التوثيق الرسمي ما يمكنه أن يسهم في التوصل إلى قرار دولي بإزالة الجدار كونه اعتداء صارخ على الأرض والإنسان ، و يمكن الفلسطيني من استرداد حقوقه المسلوبة وأمنه المنتهك.