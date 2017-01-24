جامعة القدس تعفي الأسرى 50% من رسوم الدراسة الجامعية فيها

القدس/PNN- أعفت جامعة القدس الأسرى الفلسطينيين الراغبين الالتحاق ببرامج البكالوريوس وذلك بنسبة 50%

من رسوم الأقساط الجامعية للدراسة فيها.

جاء ذلك ضمن اتفاقية وقعها رئيس الجامعة أ. د. عماد أبو كشك ورئيس هيئة شؤون الأسرى أ. عيسى قراقع في حرم الجامعة الرئيس، حيث نصت الإتفاقية على إعفاء الطلبة الأسرى في سجن “هداريم” وذلك تحت إشراف الأسير د. مروان البرغوثي.

وشملت الاتفاقية على أن تتحمل هيئة شؤون الأسرى ال 50% المتبقية، وبذلك يمكن لهؤلاء الأسرى ممن يحملون شهادة الثانوية العامة وتنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل أن يلتحقوا بجامعة القدس للحصول على درجة البكالوريوس فيها.

وأكد أ.د أبو كشك على أن التعليم هو حق لكل إنسان دون تمييز حفظته كل القوانين الدولية ، وأن اعفاء الطلبة الأسرى من الرسوم الجامعية هو جزء من الدور الوطني الذي تقوم به جامعة القدس لخدمة المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه.

ووجه أ.د أبو كشك شكره لهيئة شؤون الأسرى لتعاونها الدائم مع جامعة القدس لكي يحصل الأسرى على شهادات جامعية تؤهلهم بعد الافراج عنهم للعمل وبناء المستقبل.

وأكد قراقع أن جامعة القدس هي السّباقة والرائدة التي فتحت باب التعليم للأسرى في خطوة تاريخية غيرت من حياتهم داخل سجون الاحتلال، وجعلتهم يحملون رقماً جامعياً يعزز آمالهم بالحياة ، حيث تجاوز الأسرى كافة التحديات التي وضعها الاحتلال من أجل إكمال مسيرتهم التعليمية.

وحضر توقيع الاتفاقية طاقم هيئة شؤون الأسرى والمحامي أ.الياس صباغ ونواب رئيس الجامعة والطاقم الاداري فيها .