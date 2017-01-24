السفير الهندي لدى فلسطين يبحث تعزيز علاقات التعاون مع محافظ بيت لحم

بيت لحم / PNN / استضاف محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري السفير الهندي لدى فلسطين انيش راجان وبحث معه تعزيز علاقات التعاون في عدد من المجالات ذات التعاون المشترك

ورحب المحافظ بالسفير الهندي واطلعه على تطورات الاوضاع في بيت لحم على مختلف الاصعدة مشيرا الى ان شعبنا يواصل نضاله على مختلف الاصعدة خصوصا المقاومة الشعبية التي انتهجها الزعيم الهندي الراحل المهماتا غاندي حيث قررت القيادة الفلسطينية اعتماد هذا النضال كونه يفضح الاحتلال ولا يؤدي الى خسائر فلسطينية بكبيرة في صفوف الفلسطينين بسبب الخلل في موازين القوى مع دولة الاحتلال مشددا على اهمية الاستفادة من التجربة الهندية.

ونقاش المحافظ مع السفير الهندي عدد من الملفات في مجال التعاون حيث اشار المحافظ البكري الى ان الخطة الاستراتيجية التي اطلقتها المحافظة وهي جزء من الخطة التنموية الوطنية التي اعتمدتها الحكومة .

و اشار المحافظ البكري الى العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين فلسطين والهند مشددا على اهمية البناء على هذه العلاقات التاريخية.

و اشارالبكري الى ان محافظة بيت لحم هي محافظة مهمة بحكم موقعها التاريخي واهميتها الدينية موضحا انها تضم ٦٠ موقع تاريخي وديني و تعتبر نقطة مهمة في مسار الحجاج الذي يبدا بكنيسة البشارة وينتهي ببيت لحم التي فيها ٥٤ فندق و ٢٠٠ مطعم موضحا ان المحافظة تعتمد على السياحة بالدخل الاقتصادي لكنه اصبح غير كافي حاليا وكان لا بد من من البحث في العمل على تطوير قطاعات اخرى.

واشار المحافظ الى ان العمل بدء مؤخرا نحو التطويرالصناعي مشيرا الى منطقة بيت لحم الصناعية التي تقام بالتعاون مع الاصدقاء الفرنسين مشيرا الى ان هناك ثماني مصانع تعمل فيها حاليا ونامل الوصول الى عشرين مصنع حتى نهاية العام الحالي كما اشار الى الاعلان الاخيرة حول امكانية اقامة منطقة صناعية جديدة قريبة من المنطقة الحالية بدعم من بولندا.

واشار الى ان القطاع الثالث المهم هو الزراعة على الرغم من وجود معيقات في هذا المجال بسبب الاجراءات الاسرائيلية لكن هناك ارادة فلسطينية للعمل على تطوير القطاع .

واشار الى ان الخطة الاستراتيجية تتضمن برامج عمل حتى العام ٢٠٢٢ التي تتضمن كل احتياجات المحافظة موضحا انه تم انجازها من قبلاناس مختصين بالشراكة مع المجتمع المحلي بالمحافظة .

كما اشار المحافظ البكري الى ما عمل السلطة في قطاعات مهمة مثل قطاع الصحة مشيرا الى وجود خطط لاقامة مستشفى كبير يتسطيع تلبية الاحتياجات بالمحافظة هذا الى جانب مركز لمكافحة الادمان مشيرا الى ان الخطة الاستراتيجية تتضمن نموذج الاولويات بالمشاريع للمحافظة.

من جهته اشار السفير الهندي لدى فلسطين الى انه سعيد بزيارته الى بيت لحم موضحا انه انهى مئة يوم من العمل في فلسطين وانه زار بيت لحم فترة الاعياد وشدد على اهمية المدينة موضحا ان هناك حركة سياحية كبير من الهند لفلسطين .

واشار السفير الهندي الى ان بلاده تعمل في فلسطين ليس على اساس انها دولة مانحة بل على اساس التعاون في العمل المشترك موضحا تضامن بلاده مع الحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة .

واشار السفير الهندي الى اهمية ان يكون هناك تعاون مباشر بين قطاعي السياحة في فلسطين والهند لما يخدم مصلحة الطرفين مضيفا انه سيبحث الموضوع واليات العمل المشترك مع وزيرة السياحة الفلسطينية كما انه سيبحث التعاون مع بلدية بيت لحم.

واشار السفير الهندي الى اهمية التعاون الذي بدء بين فلسطين والهند في كثير من المجالات اهمها التكنلوجيا الحديثة الهي تيك مشددا على ان الهند اقامت منطقة تكنلوجية في رام الله وتسعى لتعزيزها من خلال مناطق تقنية في مختلف المدن مما سيساعد على تطوير هذا القطاع في فلسطين معربا عن امله بان تكون بيت لحم احدى المدن الفلسطينية قريبا.

واشار الى اهمية مشاركة موظفين من مختلف الوزارات الفلسطينية ببيت لحم في الدورات المهنية المتخصصة التي تقدمها الهند لفلسطين في اطار التعاون المتواصل بين البلدين مشيرا الى ان الهند رفعت عدد الفرص ورفعت مدة الدورات

كما اشار الى ان الهند تعاونت مع السلطة باقامة مركز تدريب مهني في الخليل وقريبا في بيت لحم مشيرا الى ان هناك اهتمام وعمل في تعزيز العلاقات بين البلدين فيما تم الاتفاق على تنظيم زيارة قريبة للسفير الهندي لبيت لحم تشتمل على جولة في عدد من مناطق ومؤسسات المحافظة

واوضح السفير الهندي الى انه يعد لرحلة لمجموعة من المحافظين الفلسطينين الى بلاده من اجل تعزيز علاقات التعاون واقامة شراكات وعلاقات تعاون وتوامة بين المدن الفلسطينية ونظيراتها الهندية .

وفي ختام اللقاء سلم المحافظ البكري السفير الهندي نسخة من الخطة التنموية الاستراتيجية لبيت لحم وبعدها تبادل المسؤولان الهدايا التي تعكس التراث والحضارة لدى الشعبين.