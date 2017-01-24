سهم الاتصالات الفلسطينية يرفع قيمة تداولات البورصة

ووصلت قيمة تداولات سهم شركة الاتصالات الفلسطينية “بال تل” إلى حوالي 2.6 مليون دولار، وبحجم تداول وصل لحوالي 396 ألف سهم.

وأغلق مؤشر القدس على 524.49 نقطة، منخفضا 3.18 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر غالب القطاعات مع استقرار لمؤشر قطاع التأمين.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.87%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 618 ألف سهم في 109 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 11 شركة، انخفض منها سهم 4 شركات، وارتفع سهم شركتا الاتحاد للأعمار والاستثمار والبنك الوطني، واستقر سهم 5 شركات.

وانخفض سهم شركات فلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك فلسطين، والاتصالات الفلسطينية، والقدس للمستحضرات الطبية.

والشركات التي استقر سهمها كانت: العربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس.