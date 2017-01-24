قرار بالافراج عن الاسير الجريح الطفل اسامة زيدات

رام الله/PNN- استصدر محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة، اليوم الثلاثاء، قراراً بالإفراج عن الأسير الجريح الطفل أسامة زيدات (14 عاماً)، بشروط.

وأوضح المحامي سمارة أن محكمة الاستئناف في “عوفر” أصدرت القرار بشرطي دفع مبلغ كفالة بقيمة (25 ألف شيكل)، إضافة إلى توقيع تعهّد على والده بإحضاره للمحاكم القادمة بقيمة (25 ألف شيكل) أيضاً.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال كانت قد أصابت الطفل زيدات برصاصتين في الظهر والقدم خلال عملية اعتقاله في 23 أيلول/ سبتمبر 2016، وقبع على إثرها في مستشفى “شعاري تسيدك” لثلاثة أسابيع، وخضع لعمليتي زراعة بلاتين في قدمه، وكانت العملية الأخيرة قبل يومين.