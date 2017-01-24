محافظة سلفيت تعقد اجتماعا لمنسقات مراكز “تواصل”

سلفيت/ PNN- تحت رعاية محافظ محافظة سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، عقد بدار محافظة سلفيت اليوم، اجتماعا ضم وحدة شؤون المحافظات ووزارة شؤون المرأة ومنظمة التعاون الايطالي، ومنسقات مركز تواصل في محافظات الوطن، وذلك لمناقشة الاطار العام لخطة عمل مراكز “تواصل” واهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المنسقات، بحضور المحافظ البلوي ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب ومن التعاون الايطالي كارلا باولو ومن وحدة شؤون المحافظات عبد المنعم فرحات .

ورحب المحافظ البلوي بالحضور واشاد بنشاطات مركز تواصل في محافظة سلفيت و كافة محافظات الوطن، مؤكدا على اهمية دور هذه المراكز في خلق نقلة نوعية للمرأة على مختلف الصعد ، لافتا الى دور المرأة الفلسطينية في كل مراحل الثورة ونضالها السياسي والاجتماعي.

وشكر اللواء البلوي مؤسسة التعاون الايطالي والاطراف الشريكة على جهودهم التي خدمت القطاع التنموي للمرأة ، داعيا الى الاستمرار بهذه الشراكة لتحقيق التطلعات التي تطمح لها المرأة الفلسطينية .

وبين الخطيب دور وزارة شؤون المرأه في دعم قضايا النوع الاجتماعي ، واكد على ضرورة تعزيز دورة المراة ومكانتها في كافة المؤسسات، وشدد على اهمية توحيد الجهود المبذولة والعمل بطريقة مهنية ممنهجة في مراكز تواصل .

وثمنت “كارلا” جهود محافظة سلفيت ومحافظها ووزارة شؤون المرأة ووحدة شؤون المحافظات المبذولة للنهوض بالمراة ، مشيرة الى اهمية دور المؤسسات الشريكة ببرنامج مركز تواصل والتي تعمل على انجاح هذا الجسم النسوي .

وناقشت المنسقات الاطار العام لخطة عمل وزارة المراة وتم مناقشة مشروع “من بيت لبيت” وطرح الصعوبات والتحديات الي تواجه منسقات مراكز تواصل في العديد من القضايا .

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم “باولو” من قبل المؤسسات والمنسقات الحضور وذلك تقديرا لجهودها ودورها المميز لمتابعة قضايا المرأه .