ليبرمان: الحرب المقبلة قاسية ولا اتفاق مع عباس لانه رئيس غير شرعي

القدس/PNN / قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الاسرائيلية، افيغدور ليبرمان، “لا يمكن التوقيع على اتفاق تسوية مع السلطة الفلسطينية، لأن الرئيس محمود عباس زعيم غير شرعي، متسائلاً مع من نوقع اتفاق؟”.

وأضاف ليبرمان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر للبحوث الأمنية امس “لا أؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية دون التوصل لتسوية إقليمية مع الدول العربية السنية، فالسلطة الفلسطينية غير قائمة على أرض الواقع”.

وتابع، “أما في قطاع غزة فهناك حركة حماس، فيما تتواجد حركة فتح في الضفة الغربية فمع من نوقع الاتفاق؟”.

وحول إمكانية شن “إسرائيل” حرب على إحدى الجبهات، أوضح ليبرمان أنه “لا يهم أين تندلع الحرب وعلى أي جبهة، ولكن ردنا سيكون بكل قوة، فإن اندلعت الحرب سنجند كل قوات الجيش النظامي والاحتياطي، حتى يرفع الطرف الثاني الراية البيضاء”.

ولفت إلى أن تعليماته للجيش تقضي بـ”حسم الحرب المقبلة على أي جبهة في أسرع وقت”.