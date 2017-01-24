المواصفات والمقاييس تنظم يوماً توعوياً حول ادارة البيئة وتقييم دورة حياة المنتج

رام الله/PNN-عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اليوم ورشة عمل حول ادارة البيئة وتقييم دورة حياة المنتج واهميتها في التنمية المستدامة في الموفنبيك في رام الله.

وجاء ذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد ورئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقايسس وضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمؤسسات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا/ مينا ستار.

وهدفت الورشة الى التوعية بإدارة البيئة وتقييم دورة حياة المنتج واهميتها في التنمية المستدامة وتطبيق مواصفات الايزو ( 14001,14040,14044) والادوات المستخدمة لتطبيق هذه المواصفات والفوائد الناتجة عن تطبيقها، وسيتبع هذا اليوم دورة تدريبية لتطبيق هذه المواصفات تستمر لمدة يومين.

وخلال الورشة تم عرض مواصفات الايزو تناول تعريف المواصفات العالمية (14001,14040,14044 ISO) وهي مجموعة من المواصفات البيئية العالمية التي تحدد للمؤسسات المنتجة ادارة المؤسسات بيئياً ولها تأثير واضح على عملية الانتاج شاملة مراحلة اختبار المادة الخام المستخدمة من حيث التصميم والتصنيع وتسويق المنتج، وهي بشكل عام تعطي الحد الادنى من متطلبات نظام الادارة البيئي في المنشآت لتستطيع السيطرة على المردود البيئي لمنتجاتها وخدماتها وعملياتها، كما تناولت الورشة مراحل تطبيق وتقييم نظم الادارة البيئية والفوائد الناجمة عن تطبيقها.

افتتح الورشة كل من م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس و أ. جميل مطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة والخبير الدولي جراهام هيلي مستشار الايزو في مجال دورة البيئة وتقييم دورة حياة المنتج .

وقال حجه تعمل المؤسسة على رفع مستوى الوعي وتدريب الكوادر الوطنية في ثلاثة محاور، نظم ادارة الطاقة ونظم ادارة المياه ونظم ادارة البيئة.

واضاف، وان هذه المحاور الثلاث تساهم وبشكل كبير في رفع الوعي اتجاه استخدام الموارد الفلسطينية وتوظيفها بشكل مستدام تحقيقاً للحاجات الحالية وحفاظاً عليها للاجيال القادمة ورفع مستوى الوعي حول متطلبات التجارة العالمية المرتبطة بدورة حياة المنتج واثرها على البيئة .

كما وتطرق الى انجاز المواصفات الفلسطينية في مجال البيئة وخاصة المرتبطة بجودة الهواء والمياه والمياه العادمة والضجيج وغيرها من المواصفات.

وتطرق نائب رئيس سلطة جودة البيئة، الى انجازات سلطة جودة البيئة في مجال البيئة والصحة والسلامة العامة من خلال، تنفيذ مجموعة من الانشطة والتداخلات والدعوة الى تبني المواصفات والمقاييس والمفاهيم البيئية واهميتها في حماية جودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، ودعى القطاع الخاص الى تبني انماط الانتاج والاستهلاك المستدام وكذلك التقنيات الصديقة للبيئة للحد من التلوث وتوفير الطاقة وتعزيز الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية.

وتحدث الخبير جراهام مستشار الآيزو حول فكرة تطبيق نظم الآيزو ضمن مشروع مينا ستار، حيث تم التركيز على أهمية تقديم تدريب لصانعي القرار والأطراف الأخرى ذات العلاقة حول تحسين الأداء البيئي على مستوى المؤسسات والدولة. حيث أن الأدوات التي سوف يتم استخدامها سوف تساعد على تحسين الصناعات الفلسطينية، بحيث تركز على الإستدامة كأساس والإستمرار في تقديم التحسين المستمر لصالح البيئة الفلسطينية.

وقدم المهندس سمحان سمحان مدير مشاريع متابعة وتقييم ادارة الجودة من مجموعة الهدرولوجيين الفلسطيني، عرضاً حول اهمية نظم ادارة البيئة في تطوير عمل المؤسسسات من المنظور البيئي وتعزيز دورها ومسؤوليتها في الحفاظ على البيئة في فلسطين من خلال تطبيق مواصفات الايزو 14001 ومنظور دورة حياة المنتج تم التركيز على الاختلافات التي حصلت بين الاصدار (2009)14001 و(2015)14001 وكيفية تطبيقه، وعرض ايضا تحليل حول منظور دورة حياة المنتج وعلاقتها بالبيئة وعلاقتها مع مواصفة 14001.

وقدم المهندس مكي الحافظ من الاغاثة الزراعية عرضاً حول اهمية تقيم المنتجات والاثار البيئية المحتملة على حياة الانسان والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية ، حيث تفيد تطبيق هذه الدراسات ما يلي:

• توفير معلومات لاصحاب القرار الفلسطيني لتساعد في عملية التخطيط للحفاظ على البيئة

• معلومات لاصحاب القرار الفلسطيني لتساعد في عملية التخطيط للحفاظ على البيئة.

• توفر لاصحاب المصانع معلومات تساعد في عملية التحول نحو منتجات بيئية لزيادة عرضه لسوق.

• تساعد في بناء قاعده بيانات وطنية تشمل كافة المعلومات البيئية ذات العلاقة.

واستعرضت المهندسة شرين زيدان من دائرة المؤشرات والمقاييس البيئية، عرضاً حول المراحل المختلفة لتقييم دورة حياة المنتج وتقديم توضيحات حول ذلك وهذه المراحل هي:

• تحديد الهدف والنطاق

• جمع وتحليل البيانات والتحقق من جودة هذه البيانات.

• تقيم الاثار البيئية المختلفة .

• التفسير للمعلومات التي تم الحصول عليها خلال المراحل المختلفة.

• كتابة التقرير حول جمع البنود السابقة وتحليل الفجوات الموجودة والمعلومات التي يجب اضافتها الى التقرير ووضع التوصيات لمساعدة صناع القرار اخذ القرارات البيئية بناءا على اسس علمية دقيقة لضمان تسهيل العمل الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية.

واستعرض المهندس ابراهيم جبارين مدير الخدمات الفنية في مكتب الخليل، عرضاً حول الفروقات ما بين المواصفة العالمية (2004)14001 وما بين المواصفة باصدارها الجديد (2015)14001،ISO وعن كيفية التحول من المواصفة القديمة الى المواصفة الجديدة ومدى توائم هذه المواصفة مع المواصفة العالمية 9001ISO وما هي متطلبات المواصفة (2015) 14001 ISO فيما يتعلق بتقييم دورة حياة المنتج.