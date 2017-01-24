جبهة النضال الشعبي ديوان المظالم ينظمان ورشة عمل حول ” مبادئ حقوق الانسان ” بطولكرم

طولكرم/PNN – نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.” ورشة عمل حول ” مبادئ حقوق الانسان ” وذلك بقاعة ” النضال ” بمدينة طولكرم حيث افتتح الورشة عضو اللجنة المركزية للجبهة وسكرتيرها في المحافظة محمد علوش وحاضر فيها ممثل الهيئة المستقلة الاستاذ سمير أبو شمس .

وتضمنت الورشة استعراض مبادئ حقوق الانسان والقوانين الفلسطينية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق مختلف الفئات ،وتم استعراض دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المتمثل في جمع ومتابعه الشكاوي المقدم لهم من قبل المواطن ومواجعه القوانين الفلسطينيه ومتابعتها ، وتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم وحرياتهم واليات حمايتها من الانتهاكات.

وشارك عدد كبير من المشاركين بتقديم مداخلات ونقاشات لوضع الحد من الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات العامه للمواطن الفلسطيني.